¡Ö¥¤¥¸¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ä¹ÆÔ¤µ¤ó¡×19´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¥Á¥åー¡×¤Î½ÀÆ»Âç²ñ·è¾¡Àï¤¬³«ËëTV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÈS¥Ç¥ì¡É¾¯½÷¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£
¡Ú¡Ö¥¤¥¸¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ä¹ÆÔ¤µ¤ó¡×19´¬¡Û
4·î9Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§550±ß
¡Ú¡Ö¥¤¥¸¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ä¹ÆÔ¤µ¤ó¡×19´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
4·î9Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§550±ß
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¤¥¸¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ä¹ÆÔ¤µ¤ó¡×¤Î19´¬¤ò4·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï550±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ê¥Ê¥·»á¤¬¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¥Þ¥¬¥Ý¥±¡Ë¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î¥»¥ó¥Ñ¥¤¤È¡ÈS¥Ç¥ì¡É¤Ê¸åÇÚ¾¯½÷¤ÎÄ¹ÆÔ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢19´¬¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¥Á¥åー¡×¤Î½ÀÆ»Âç²ñ·è¾¡Àï¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢¶¯Å¨¡¦ÀÞ¸¶¤È¤Î·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë·èÃå¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ÆÔ¤µ¤ó¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¾¡¤Æ¤Ð¥Á¥åー¤Î½ÀÆ»Âç²ñ·è¾¡Àï¡¢³«Ëë¡ª¡¡¶¯Å¨ÀÞ¸¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ä¹ÆÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¨¡¨¡¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï!?¡¡¤½¤·¤Æ·èÃå¸å¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥¢¥Î½Ö´Ö¤¬¡Ä¡ÄË¬¤ì¤ë!!!¡¡¡ÖÄ¹ÆÔ¤µ¤ó¡×»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´¬¤µ¯¤³¤ëÂè19´¬¢ö
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.