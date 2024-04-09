¡Ú¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×4´¬¡Û
4·î9Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§550±ß

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×¤Î4´¬¤ò¡¢4·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï550±ß¡£

¡¡ËÜºî¤Ï»¸¡¹SUN»á¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡£ºî²è¤Ï¼êÌ¾Ä®¼ÓÈÁ»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡4´¬¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï½Õ¤é¤·¤¤»Ñ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¸¡¹SUN»á¤Ë¤è¤ë½ñ¤­²¼¤í¤·SS¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤ÏTV¥¢¥Ë¥á²½¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¡Ö»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡×4´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

¡Ö½õ¤±¤Æ¡ÄÃ¯¤«¡Ä½õ¤±¤Æ¤è¡Ä¤Ã¡×À¸ÅÌ²ñ¤È¤·¤ÆÂÐÎ©¤¹¤ë±¿Æ°Éô¤ÎÃçºÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¢ー¥ê¥ã¡£¤·¤«¤·¡¢¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤――¡£¡×º¤¤ê²Ì¤Æ¡¢Ðí¤¯Èà½÷¤ËÀ¯¶á¤Îµß¤¤¤Î¼ê¤¬º¹¤·¿­¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª ¶¯¤¬¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤¤¥í¥·¥¢¥óJK¤È¤Î´Å¡¹ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡ª

(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.