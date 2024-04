原画の展示販売やライブペイントも！京王百貨店新宿店「ハタヤママサオ」ポップアップショップ

“ポップアートで世界をHAPPYにする”をコンセプトに国内外で活躍するポップアートアーティスト「ハタヤママサオ」は、京王百貨店新宿店 1階正面入口イベントスペースにて2024年4月11日(木)〜4月17日(水)にポップアップショップを開催します。

原画やファッション、ココロオドルアートな雑貨などを含めたポップアップを展示販売し、13日14日には本人来場によるライブペイント(公開制作)も開催します。

これまでパリなどを含む国内外での個展や、大阪・東京でのポップアップショップを開催してきたアーティストの、自身初となる東京・百貨店での正面入口におけるポップアップイベントです。

京王百貨店新宿店「ハタヤママサオ」ポップアップショップ

場所: 京王百貨店新宿店 1階正面入口イベントスペース

期間: 2024年4月11日(木)〜4月17日(水) 10時〜20時30分まで

料金: 入場無料

内容:

・販売 4月11日(木)〜4月17日(水):原画、ファッション、雑貨など

・イベント 4月13(土)・14日(日):ハタヤママサオ来場でのライブペイント(公開制作)

「ハタヤママサオ」は、大阪出身、6人兄弟の長男として生まれどん底な20代から会社員時代を経て、30歳にして独学でアートの世界に飛び込んだポップアートアーティスト。

力強い線(ライン)と既成概念のない色彩のバランスは他にはない唯一無二な作品を描きます。

独自のポップアートを確立し国内外での評価も高く原画コレクターはセレブからの支持も多く、国内では有名ブランドや企業とのコラボ、水上バスやビルなどのミューラルアートを多く手掛けています。

活動は海に広げパリを中心に現在七カ国で展開。

2023年もミラノ、パリ、ロンドンの個展が決定しています。

今回、夢であった東京・百貨店における1階正面入口でのポップアップショップの開催が決定。

今後の新たな活動の分岐点と決意を込め、“THE POPART”(これがポップアートだ)をタイトルに。

ビジュアルは東京全体をポップに彩った“TOKYOLIFE”を背景に自身のメインキャラクターである【ぱんだのぬいぐるみ(トイちゃん)】をビジュアルに起用。

期間内はたくさんあるジャンルの中からそれぞれにピックアップした原画作品25点ほど展示販売。

今回初めて制作した新ジャンル、金沢金箔を敷き詰めた上にポップアートを描く「金箔24Kシリーズ」や

「立体アート」など初お披露目します。

またポップアート=大衆アートとして普段使いのできるアイテムやグッズを多数販売。

ファッションアイテムやバッグからアート雑貨までたくさんのポップでkawaiiアイテムを販売します。

ハタヤママサオからのメッセージ

ぼくの作品は「見ていて希望や勇気が湧き出てくる」「元気になる」とよく言われることがあります。

昨今災害や戦争、経済状況など先行き不安な世の中だからこそひとりひとりの気持ちを整えるために心を豊かにするアートが必要な時代だと思っています。

身の回りに少しでもHAPPYなものを置くことで少しでも気持ちが豊かになって、ほんの少し人にやさしくできたら…その輪はやがて大きくなって世界のHAPPYに広がると本気で信じています。

そして今回、ポストカードを路上にならべて販売した所からスタートしたアート活動が数年の時を経て夢の一つで念願だった東京での正面入口1階でのポップアップを実現することができました。

何歳になっても夢に向かう強い気持ちとHAPPYで豊かな気持ちを届けたいという思いを詰め込んだ作品とアイテムたちをたくさんの人に見て手にとってもらいたいです。

