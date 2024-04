◆「SCHOOL OF LOCK!」Number_iらゲスト発表

【モデルプレス=2024/04/08】平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_iが、4月15日放送のTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の番組「SCHOOL OF LOCK!」(月〜金/22:00〜放送)にゲスト出演することが決定した。「SCHOOL OF LOCK!」は、“全国の10代の未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校!”がコンセプト。パーソナリティのこもり校長(GENERATIONS from EXILE TRIBE 小森隼)・COCO教頭(CRAZY COCO)、が人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎えて放送している。

同番組では15日からの1週間、様々なゲストを迎えて放送。10代と電話を繋ぐなどの企画を行っていく。15日は、Number_iが全員で登場。最近の活動の話などをたっぷりと語るほか、番組で“嬉しいお知らせ”も発表する。16日は、霜降り明星・粗品が出演。翌日発売となる1stアルバム「星彩と大義のアリア」の聴きどころなども話す。17日は、水曜日のカンパネラ・詩羽が登場。3月に武道館ライブを成功させた詩羽が、今後のことなどもトーク。そして、重大発表も行う。18日は、aikoが出演。5月8日にリリースする45枚目のシングル「相思相愛」についてもたっぷりと語る。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】