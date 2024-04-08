Stray Kids、日本で初めてのオフラインファンイベントがスタート「一生STAYだけを見て生きていたい」
Stray Kidsが、日本初となるオフラインファンイベント＜Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"＞をスタートさせた。
◆イベント写真
本イベントは計4日間にわたり、関西では京セラドーム大阪、関東ではベルーナドームにて開催。FC会員限定のイベントにも関わらず、チケットは全公演ソールドアウト。
4月6日・7日、満員の京セラドーム大阪は、“SKZ TOY WORLD”というタイトル通り、おもちゃの世界を表現したガチャやおもちゃ箱が散りばめられた可愛らしいステージセットが組まれ、巨大なすべり台を滑りながらメンバーが登場。メンバーそれぞれの個性や魅力が伝わるゲームコーナーやトークコーナーで、会場はStray KidsとSTAY(※Stray Kidsファンの呼称)だけの多幸感溢れる空間となった。
さらに、メンバーからのサプライズで新曲「WHY?」を初披露。これは赤楚衛二が主演、錦戸亮が共演を務める、フジテレビ系木曜劇場『Re:リベンジ-欲望の果てに-』の主題歌として、ドラマのために書き下ろされた新曲。初披露に、会場は大きな歓声に包まれた。そして、ライブパートでは一転、「MEGAVERSE」や「Hall of Fame」など、Stray Kidsならではの激しいステージが繰り広げられた。
最後には、アイエンが「一生STAYだけを見て生きていたい」と想いを伝え、さらにリーダーのバンチャンは「めっちゃ楽しかった！ いつもありがとう！ スキズはいつもSTAYを愛しています！」と、マイクを使わずドーム中に響き渡る生声で感謝を伝え、ファンイベントを締めくくった。
京セラドーム大阪公演では2日間で9万人を動員。残る4月27日・28日ベルーナドームでの公演でのファンイベントにも期待が集まる。
写真◎田中聖太郎
リリース情報
2024年4月12日(金) 0時配信スタート
▼Pre-add Pre-save
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＜Stray Kids Fan Connecting 2024 "SKZ TOY WORLD"＞
OPEN 16:00 / START 18:00
4月7日(日) 京セラドーム大阪
OPEN 15:00 / START 17:00
4月27日(土) ベルーナドーム
OPEN 15:30 / START 17:30
4月28日(日) ベルーナドーム
OPEN 15:00 / START 17:00
チケット料金
全席指定：￥11,800 (税込)
・Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD” Live Viewing
ライブ・ビューイングの詳細はこちら
https://www.straykidsjapan.com/skz_toy_world/
https://liveviewing.jp/straykids-skz-toy-world/
2024年4月28日(日)17:00開演
料金：￥4,500（税込／全席指定）
会場：全国各地の映画館（https://liveviewing.jp/straykids-skz-toy-world/）
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