社会保障を中心とした様々な分野での政策立案や提言を行う、一般社団法人 新時代戦略研究所(INES:Institute for New Era Strategy)は、4月9日の子宮(し・きゅう)の日に合わせて、参議院議員・三原じゅん子氏が子供を持つ母親役で出演するHPVワクチン啓発動画「未来への選択」を本日2024年4月8日(月)に公開しました。

新時代戦略研究所 HPVワクチン啓発動画「未来への選択」

監督・脚本・編集:たか ひろや

出演 :小川 さくら (佐藤 明梨 役)

黒田 昊夢 (佐藤 洸平 役)

立仙 愛理 (三上 沙耶 役)

三原 じゅん子 (佐藤 美希子 役/友情出演)

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。

子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。

特に、近年若い女性の子宮頸がん患者が増加傾向にあり、1年で約10,000人が罹患しています。

HPV感染を防ぐワクチンについては、2022年4月に、自治体から接種対象の女性へ予診票などを送る積極的勧奨が再開されました。

現在、日本では小学6年生〜高校1年生に相当する女性は公費での定期接種が可能となっています。

また、積極的勧奨の差し控えによりワクチン接種の機会を逃した方を対象としたキャッチアップ接種も公費負担で行われています。

しかし、子宮頸がんは性的接触によってうつる感染症でもあることに加え、HPVは肛門や陰茎、咽頭にもがんを引き起こす可能性があります。

そのため、男性がHPVワクチン接種による感染予防をすることで性交渉によるHPV感染から女性を守り、子宮頸がんの予防にもつながります。

すでに海外ではオーストラリアやイギリスのように男女とも定期接種化している国が50か国以上ありますが、日本ではまだ制度化されていません。

新時代戦略研究所(INES)では、男女ともにHPVワクチン接種による感染予防の重要性を広く国民に伝えるべく、啓発動画を制作し、子宮(し・きゅう)の日に合わせて公開しました。

この動画にはHPVワクチン推進議員連盟幹事長として積極的勧奨再開に向けて尽力されていた、三原じゅん子参議院議員(自由民主党)が出演しました。

なお、三原氏がこのような場で演技するのは約15年ぶりとなります。

本動画を通して、ワクチンで防げるがんがあること、HPVワクチン接種による感染予防が、男女ともに重要であることを一人でも多くの方に知っていただきたいと考えています。

新時代戦略研究所(INES)

新時代戦略研究所(INES)は、自民党衆議院議員だった近藤鉄雄が、政界引退後の1997年に株式会社として設立しました。

近藤は大蔵省出身で、国会議員として活動中は労働大臣や経済企画庁長官を歴任しました。

経済、金融、政治、外交等の分野において、国際国内の緊急の問題についてその本質に迫る解明を試み政策提言するべく、民間の立場として研究を行い、朝食会の開催を中心に勉強の機会を設けてきました。

2018年7月より、一般社団法人として活動しています。

これからも多くの皆様が集まる場を提供し、21世紀の日本が直面する課題について議論を深めることを目的に活動します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子宮頸がんの予防につながるHPVワクチン啓発動画!新時代戦略研究所『未来への選択』 appeared first on Dtimes.