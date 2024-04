プロ仕様のクリーニング体験ができる汚れ落とし！クリーニングノア「ミラクルムースウォッシュ」

クリーニングノアは、埼玉県と群馬県に拠点を置く7つのクリーニング店(同社含む)が協力し、クリーニング業界に新しい風を巻き起こす新商品「ミラクルムースウォッシュ」を発表します。

業界内で非常に珍しい試みとなる、クリーニング事業者同士のタイアップによって生まれた画期的な商品です。

クリーニングノア「ミラクルムースウォッシュ」

クリーニングノアは、埼玉県と群馬県に拠点を置く6つのクリーニング店と共同で新商品「ミラクルムースウォッシュ」を発表しました。

「ミラクルムースウォッシュ」は、革製品から布地、ゴム製品まで幅広い用途で、プロ仕様のクリーニングを手軽に利用できる汚れ落としです。

「ミラクルムースウォッシュ」の特徴

■クリーニングのプロたちが認めた

埼玉県と群馬県のクリーニング業界のプロフェッショナルが共同で手がけ、高い洗浄力と素材への優しさを両立させました。

■広範な用途

皮革製品から合成皮革、布地の製品やゴム系のお品物まで、革靴、革鞄(かばんやバッグ)、革財布からスニーカー、スポーツ用品まで、様々な商品に対応。

プロ仕様のクリーニングを手軽に利用できます。

■かんたん3ステップの使用方法

1. ミラクルムースをお品物に乗せる:泡状のミラクルムースを対象アイテムに均等に塗布します。

2. 手早くブラシなどで軽くこする :汚れが気になる部分を手早く軽くこすります。

3. きれいな布などで拭き取る :最後にきれいな布などで残留した泡を丁寧に拭き取ります。

■一般消費者でも失敗が少ない

使いやすい操作方法で、一般消費者でも簡単に利用でき、失敗が少ない仕組みとなっています。

■安心で簡単

クリーニング作業においても高い安全性を確保し、手軽で簡単な手順で使えます。

■水を使わないので場所を選びません

水を使わないため、場所を選ばず手軽に利用できます。

クリーニングノアを含む7社 代表の共同コメント

「ミラクルムースウォッシュは、使い勝手の良さも追求し、一般消費者でも安心してお使いいただける商品として誇りを持っています。」

「ミラクルムースウォッシュ」は、埼玉県・群馬県内の参加クリーニング店において2024年4月8日より取り扱いを開始します。

クリーニングのプロたちが協力して手がけたこの商品で、新しいクリーニング体験を楽しめます。

