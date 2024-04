湘南出身の兄妹LEXとLANAが、コラボレーション楽曲「明るい部屋」を4月10日にリリースすることを発表した。本楽曲は、5月18日と19日に幕張メッセで開催されるヒップホップ・フェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作されたもの。STUTSとZOT on the WAVEによるプロデューサー・チーム”STUTS on the WAVE”の初プロデュース曲となる。

LEXは、2019年にファースト・アルバム『LEX DAY GAMES 4』でデビュー以来、輝かしい将来を期待され、驚異的な制作スピードで5枚のアルバム、4枚のEP、ミックステープなどを発表。POP YOURSには初年度から出場し、3年目の今年はDAY 1のヘッドライナーとして出演することが決まっている。一方のLANAは、2022年より本格的に音楽活動を開始。「TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)」や「L7 Blues」といった代表曲で知られるティーン世代から圧倒的な支持を得るアーティストであり、3月6日には新作EP『19.5』を発表し、収録曲の「Almost 20」や「24/7 YOU...」のミュージックビデオを公開したばかり。昨年のPOP YOURSでは、Bonbero、MFS、Watsonとともにオリジナル曲「Makuhari」に参加し、幕張メッセで大合唱を巻き起こした。「明るい部屋」は、暗い過去から一緒に歌をはじめ、幕張のステージが終わるときには明るい未来が待っているという兄妹の思いが溢れる楽曲となっている。<リリース情報>LEX & LANA「明るい部屋」2024年4月10日配信開始https://popyours.lnk.to/AkaruiheyaLyrics by LEX & LANAProduced by STUTS on the WAVE (STUTS & ZOT on the WAVE)Mixed by D.O.I.Mastering by Colin LeonardPhoto by Keita SuzukiLEX : Styling by Keisuke KanoHair & Makeup by Atsuhi HasebeLANA : Styling by Ai SuganumaHair & Makeup by Mari Enda