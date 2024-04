注目の新店を一挙ご紹介！ 3月のNew Open Newsランキング

3月のNew Open Newsにおける人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも『注目の新店』を紹介するNew Open Newsの連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、3月のNew Open Newsにおいて最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年3月1日〜3月31日

【10位】an(東京・表参道)

第10位は、2023年9月にオープンした「an」。表参道駅から徒歩5分ほどの場所にある人気イノベーティブイタリアン「misola」の1階に、カジュアルにおいしい料理が楽しめる姉妹店としてオープンしました。

an 出典:いわいこうへいさん

【9位】dacō お茶の水(東京・御茶ノ水)

<店舗情報>◆an住所 : 東京都港区南青山3-10-38 1FTEL : 080-9651-8510

第9位は、2月21日にオープンした「dacō お茶の水」です。人気ベーカリー「アマムダコタン」のセカンドブランド「dacō」が桜新町店に続いてオープンした店で、イートインスペースのあるベーカリーカフェになっています。

dacō お茶の水 出典:こばとん!さん

【8位】パーラー矢澤(東京・神谷町)

<店舗情報>◆dacō お茶の水住所 : 東京都千代田区神田駿河台1-2-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

第8位は、3月13日、麻布台ヒルズ マーケット内にオープンした「パーラー矢澤」です。この洋食店を手掛けるのは精肉卸「ヤザワミート」。「食べログ 洋食 百名店」に選出されている直営店の「ミート矢澤」のステーキやハンバーグ、同じく「食べログ とんかつ 百名店」に選出された「あげ福」のとんかつなどを盛り込んだメニュー展開で、早くも話題を呼んでいます。

パーラー矢澤 写真:お店から

【7位】BRISKSTAND ASAKUSA(東京・田原町)

<店舗情報>◆パーラー矢澤住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズガーデンプラザC B1F 麻布台ヒルズマーケットTEL : 03-5570-4129

第7位は、2月に田原町駅から徒歩1分ほどの場所にオープンした「BRISKSTAND ASAKUSA」。神戸で人気を博しているハンバーガー店「BRISK STAND」の東京1号店です。

BRISKSTAND ASAKUSA 写真:お店から

【6位】BROWNSTONE Tapas Bar GINZA (東京・銀座)

<店舗情報>◆BRISKSTAND ASAKUSA住所 : 東京都台東区寿2-9-16TEL : 未開通

第6位は、2月20日に銀座コリドー街にオープンした「BROWNSTONE Tapas Bar GINZA (ブラウンストンタパスバーギンザ)」です。スペイン出身の二人のシェフがつくった店舗は、本場さながらの雰囲気と料理が楽しめるとアジアで大評判。待望の日本初上陸です。

BROWNSTONE Tapas Bar GINZA 写真:お店から

【5位】HARMONISÉ(東京・成城学園前)

<店舗情報>◆BROWNSTONE Tapas Bar GINZA住所 : 東京都中央区銀座7-2-18 グランベルスクエア銀座TEL : 050-5592-9378

第5位は、2023年12月、成城学園前駅から徒歩12分ほどの場所にオープンした「HARMONISÉ」です。店名はフランス語で「調和する」という意味で、一流のシェフが一つひとつ丹精を込めて作る甘さを控えた健康志向の上質なスイーツと、落ち着いた空間で真心を込めた5つ星ホテルにいるような上質なサービスとの調和を目指しています。

HARMONISÉ 写真:お店から

【4位】ユキノシタ(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆HARMONISÉ住所 : 東京都世田谷区成城1-2-5 成城増田ビル 1FTEL : 050-5593-3927

第4位は、2月1日にJR鎌倉駅東口から徒歩約10分のところにオープンした古民家カフェ「ユキノシタ」。同店は鎌倉市坂ノ下にある人気古民家カフェ「サカノシタ」の系列店です。

ユキノシタ 出典:はち兵衛さん

【3位】繁邦(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆ユキノシタ住所 : 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-13-13TEL : 0467-33-6105

第3位は、2月14日に恵比寿にオープンした「繁邦(シゲクニ)」です。「食べログ パン TOKYO 百名店」に選ばれ、平日でも行列が絶えない人気ベーカリー「しげくに屋55ベーカリー」が一時休業し、恵比寿にて朝昼ベーカリーカフェ、夜ビストロの店として再出発しました。

繁邦 出典:ぴーたんたんさん

【2位】鮨 豊(大阪・中之島)

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

第2位は、2023年12月15日のオープンから1カ月も経たない間に、大阪で予約の取れない寿司店に仲間入りした「鮨 豊」です。店を手掛けるのは「一石三鳥」グループ。これまで「住所非公開」や「完全会員制」といったスタイルの店舗を展開してきた同グループですが、今回の新店もワクワクするようなサプライズが満載です。

鮨 豊 写真:お店から

【1位】Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店(東京・神谷町)

<店舗情報>◆鮨 豊住所 : 大阪府大阪市福島区福島3-5-19 N3フクシマ 4FTEL : 050-5592-3836

第1位に輝いたのは「Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店」です。パンの国際大会「モンディアル・デュ・パン」で日本人初の総合優勝・世界一となった大澤秀一氏が代表を務めるベーカリーで「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出されている「Comme’N TOKYO」の新店が、「麻布台ヒルズ」に3月13日オープンしました。

Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店 出典:ゆっきょしさん

<店舗情報>◆Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 ガーデンプラザ C B1F 麻布台ヒルズ マーケットTEL : 03-6441-3735

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

