米ペースト使用レシピ考案や制作エプロンを発表！和洋女子大学×JA女性部協議会 コラボ企画

和洋女子大学は、JA千葉女性部協議会とのコラボ企画の発表を3月12日(火)に京成ホテルミラマーレで実施しました。

2024年3月12日(火)、京成ホテルミラマーレにて、和洋女子大学とJA千葉女性部協議会によるコラボ企画の発表会が開催されました。

服飾造形学科 エプロン制作

服飾造形学科3年次選択科目である「服飾造形総合演習B」の履修者(16名)は、「JA女性部アンケートに基づくデザイン・色の提案」と題し発表を行いました。

JA女性部会員78名から「着用したいエプロン」についてアンケートを取り、要望を基にエプロンのデザインを行い、サンプル制作を実施。

当日は、JA女性部の二人にサンプルを実際に着用していただきデザインや工夫した点の発表も行いました。

実物を見たJA女性部の方からは、好評の声と共にさらに良くするためにアイデア等をいただきました。

家政学部 米ペーストを使用したレシピ考案

家政学部(服飾造形学科・健康栄養学科・家政福祉学科)1年次選択科目である「地域生活創造演習」の履修者(18名)は「和洋女子大学生考案 米ペーストを使用したレシピ」と題し発表を行いました。

こちらは、「農家さんの手元で米が余った際の活用方法を模索している」とのJA千葉中央会からの依頼がはじまりでした。

米ペーストは、米を一晩水に浸漬して、翌日家庭用ミキサーで撹拌しペースト状にしたものです。

学生たちは、この米ペーストを使い7品のレシピを考案しました。

どのレシピも、家庭にある材料で手軽に作ることが出来るもので「美味しそう」「作ってみたい」という声も多く聞こえました。

学生の感想

この発表に参加した服飾造形学科の学生からは、「限られた時間の中で、要望と自分たちの提案を形にするのは難しいと思いましたが、実際に着用していただいたことでやりがいを感じることができました」「半年間、試作を重ねて大変でしたが皆で協力したことで、JAの方々に喜んでいただけて良かったです。

貴重な体験をすることができました」との声がありました。

