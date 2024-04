I Don't Like Mondays.が、2024年第1弾となる新曲「New York, New York」(読み:ニューヨーク ニューヨーク)のリリースを発表した。「New York, New York」は「今年最初にリリースするならこの曲」と、メンバー全員一致で選ばれた楽曲とのこと。メンバーのルーツのひとつでもあるUKサウンドをベースに、失恋しメランコリックな男の心情を描いた歌詞が載り、その裏側にはYU(Vo)が青春時代を過ごしたNew Yorkへの慕情が詰め込まれている。

リリース情報



タイトル:「New York, New York」

配信日:2024年4月24日(水)

リリース詳細

https://idlms.com/news/352412

事前ライブラリ追加(Apple Music / Spotify)

https://avex.ffm.to/idlms_nyny



限定Tシャツ付ミュージックカード購入:

Lサイズ : https://shop.mu-mo.net/avx/sv/item1?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=349464&categ_id=

XLサイズ : https://shop.mu-mo.net/avx/sv/item1?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=349465&categ_id=

ツアー情報

<I Don't Like Mondays. “Island Tour”>



チケットはこちらから

ローソンチケット

https://l-tike.com/idlm/

イープラス

https://eplus.jp/idlms-s/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/idlms-24ttmk/



【日程・時間】

徳島公演

【日時】2024年4月30日(火) 開場 18:30 / 開演 19:00

【会場】club GRINDHOUSE

〒770-0934 徳島県徳島市秋田町2-23 ジョイフルビル 3階

【お問い合わせ】デューク高松

087-822-2520

http://www.duke.co.jp



香川公演

【日時】2024年5月1日(水) 開場 18:30 / 開演 19:00

【会場】DIME

〒760-0051 香川県高松市南新町1-4 5階

【お問い合わせ】デューク高松

087-822-2520

http://www.duke.co.jp



長崎公演

【日時】2024年5月3日(金•祝) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】DRUM Be-7

〒850-0875 長崎県長崎市栄町5-5 Fm長崎ビル

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php



熊本公演

【日時】2024年5月5日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】B.9 V2

〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町5-13

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php



鹿児島公演

【日時】2024年5月6日(月•祝) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】SRホール

〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町3-41キャパルボ 7F

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php



愛媛公演

【日時】2024年5月8日(水) 開場 18:30 / 開演 19:00

【会場】サロンキティ

〒790-0013 愛媛県松山市河原町138キティビル1F

【お問い合わせ】デューク高松

087-822-2520

http://www.duke.co.jp



高知公演

【日時】2024年5月9日(木) 開場 18:30 / 開演 19:00

【会場】X-pt

〒780-0822 高知県高知市はりまや町1-5-1 デンテツ・ターミナルビル B1F

【お問い合わせ】デューク高松

087-822-2520

http://www.duke.co.jp



函館公演

【日時】2024年5月18日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】CLUB Cocoa

〒041-0806 北海道函館市美原1-19-12

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



苫小牧公演

【日時】2024年5月19日(日) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】ELLCUBE

〒053-0027 北海道苫小牧市王子町1-6-12

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



帯広公演

【日時】2024年5月21日(火) 開場 18:30 / 開演 19:00

【会場】MEGA STONE

〒080-0817 北海道帯広市東6条南5-14

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



北見公演

【日時】2024年5月23日(木) 開場 18:30 / 開演 19:00

【会場】オニオンホール

〒090-0807 北海道北見市川東37

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



旭川公演

【日時】2024年5月25日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】Casino drive

〒070-0037 北海道旭川市7条通7-32

【お問い合わせ】マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00-18:00)

http://www.mountalive.com/



沖縄公演

【日時】2024年6月1日(土) 開場 17:30 / 開演 18:00

【会場】桜坂セントラル

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-9-26

【お問い合わせ】キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土 11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php

さらにデビュー10周年記念のリリースに伴い、「New York, New York」のジャケット写真がデザインされた限定Tシャツが付属するミュージックカードの発売も決定した。こちらは数量限定となっている。◆ ◆ ◆メンバーコメント・YU(Vo)いつか New York というタイトルの曲をつくりたい、そうずっと思っていた。しかし僕が青春を捧げた街ということがあるのか、どうしても思い入ればかりが強くなり、そのハードルはずっとすごく高いままだった。初めてこの曲のサウンドが出来た時、それを聴きながらもしかしたら、この曲だったら歌えるかもしれない。そう直感的に思った。そうなったのは初めてだった。 バンドがデビュー10周年を迎えたこともそれを後押ししてくれたかもしれない。ただ、どんな切り口であの街を登場させればいいのかは一筋縄というわけにはいかなかった。僕は日本にいるし、あの街は眩しすぎた。結果論だけどすごく好きな曲ができた。絶妙なバランスで全部がうまくいった。・SHUKI(Dr)10周年までの間に色々なチャレンジをしてきて、今自分達が1番やりたい音を作ろうと辿り着いたのはUKロックサウンドでした。なるべくバンドだけで表現する為にトラックはシンプルにしつつも、それだけでは終わらない僕ららしい展開も入ってます。久々に打ち込みを重ねず生のドラムだけで演奏してます。ぜひ爆音で聴いてください!◆ ◆ ◆