GENICが、オリコンデイリー1位を獲得した3枚目のアルバム『N_G』を引っ提げ全国5都市5公演を回ったツアー<GENIC LIVE TOUR 2024 N_G>のファイナルを4月7日に豊洲PITにて迎えた。2023年4⽉29⽇にLINE CUBE SHIBUYAで⾏ったライブから約1年ぶりとなる本ツアーでは、約1万人を動員。ライブはアルバム『N_G』のリード曲「I’ll Be There」からスタート。続けて雨宮翔のセルフプロデュース楽曲「Hallelujah」では、オレンジの照明を背景に妖艶な雰囲気でキレキレのダンスを見せる。続けて西澤呈・小池竜暉作詞作曲の「Flavor」で力強いパフォーマンスを見せ会場のボルテージは一気に上がった。

セットリスト



プレイリスト:https://genic.lnk.to/N_G_SETLIST01 I’ll Be There02 Hallelujah03 Flavor04 TALK05 Shaky Shaky06 サヨナラの理由07 恋愛08 きみといた09 Checkmate10 GradatioN11 Chill out!!12 We Gotta Move13 Supersonic14 ラストシーン15 New Game!!ENCOREEn.1 Never Gonna StopEn.2 まわりみちEn.3 Negai_Goto