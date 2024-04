CVLTEが3月13日、メジャー1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』をリリースした。そのリリースパーティが3月16日に大阪・BIGCAT、3月29日に東京・Zepp Shinjukuで開催された。どちらのワンマン<CVLTE pre. DIGITAL PARANOIA 2052 RELEASE PARTY>もアルバムの世界観を存分に示すステージであり、その東京公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<CVLTE pre. DIGITAL PARANOIA 2052 RELEASE PARTY>3月29日(金)@東京・Zepp Shinjuku セットリスト

vanish.

tokyo insomnia.

lullaby.

iShadow.

kill without the k.

dead2me.

mutant.

opium.

girls lie.

hellsong. (let it in)

artificial idiot. feat. Cyprus

happy.

run.

falling apart.

bloodbath.

eat acid, see god.

memento molly.

digital paranoia.

if I stay high.

scorpion.



▼Setlist Playlist Link

https://cvlte.lnk.to/DP2052_Live_Setlist

開演前、Zepp Shinjukuのフロアには緊張感と高揚感が漂っており、駆けつけたオーディエンスが、これから始まるCVLTEのワンマンライブに並々ならぬ期待を寄せていることがありありと現れていた。そんな中、場内が暗転すると同時にSE「2052.(main menu)」が響き渡った。ゲームのメニュー画面を連想させるサウンドに、会場は一気にCVLTEが描く『DIGITAL PARANOIA 2052』の世界へ。ライトの激しい明滅と合わせてメンバーが次々に登場すると、クラップと同時にフロア前方は押し寄せるオーディエンスで早くも混沌とした様相と化した。その勢いのままにアルバムと同じ流れで1曲目「vanish.」のイントロが流れ、ステージバックのLEDビジョンには砂漠を連想させる岩肌の映像が流れた。「vanish.」はブレイクビーツのリズムを軸にスケールの大きなラウドロックを連想させるドラミングが重なる構成。最高にダンスできる曲でもあり、すでにフロア全体がジャンプしており異様な一体感が構築される。「vanish.」に限らず、アルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』収録曲には、トラップやテクノ、ブレイクビーツにハウスなどクラブミュージックとバンドサウンドの絶妙なミクスチャー感が表現されている。これはCVLTEが持ち合わせている個性ではあるが、その表現がより一層深く濃いものになっており、それゆえに映像とのシンクロ率も高くライブ全体を通して没入感のあるものになっていた。かと思えば、3曲目の「lullaby.」で壮大な世界観を感じさせるラウドロックを奏で、軽快な気持ちにさせてくれたり。4曲目の「iShadow.」では再びブレイクビーツに乗り、徐々に一体となっていくサウンドに合わせて、aviel kaei(Vo)がフロアに差し出したマイクを目掛けてサビの大合唱が発生したり。曲ごとにジャンル的振れ幅が大きく、さながら音で脳をかき混ぜているような感覚もあるなど、独特の陶酔感を感じさせられた。それを象徴するように、フロアは言い知れない高揚感に満ちていた。終曲後、ステージが暗転。仄暗いライトと自然の音をサンプリングしたSEに合わせて「いいエネルギーですね」というavielの言葉から「kill without the k.」へ。イントロのヘヴィリフを弾くTakuya(G)とFuji(Ba)の2人は全身を使ってヘッドバンギング。イントロの後は、四つ打ちビートにR&Bを彷彿させるメロデイが乗るパートへ展開するのだが、オーディエンスはその激しい曲展開にぴったりと付いて行く。その整合性が取れた光景に驚かされた。avielは常に曲に合わせて右に左にたゆたうように動きながらも、しっかりとオーディエンスに向き合う。「dead2me.」ではオーディエンスのスマホを受け取り、ライトを点灯させて左右に揺らして場内に祝祭めいた一体感を生み出す。広いZepp Shinjukuではあったがバンドとオーディエンスの確かな繋がりを感じさせたシーンが多々あった。その後の「opium.」ではバンドのパフォーマンスにすっかり見惚れてしまった。一聴するとバラードのような美しい旋律が特徴なのだが、リリックの内容は異なり、そこには物寂しさが落とし込まれている。ときにうなだれ、うつむいて歌い上げるavielに対し、TakuyaとFuji、HAL(Dr)の3人は一体となったように一定のリズムを刻みながら曲の雄大さをアクトで示した。その豊かな表現力は大型音楽フェスなど数々の大舞台を経た今のCVLTEだからこそ実現できるものであり、バンドとしての強さを感じさせられたワンシーンでもあった。続いて、静けさの中でギターリフと共にスタートした「girls lie.」には一転してポップパンクな雰囲気が感じられ、伸びやかなメロディがサビで爽やかに。曲ごとに音像がくるくると変わるのだが、どの曲を取ってもCVLTEの音楽でしかない。そんな不思議に調和が取れた空間の中にいると、次にどんなビートが投げかけられるのか、ワクワクしてしまった。真っ赤な照明が会場全体を包みこみ、ダークなSEへ。「hellsong. (let it in)」のイントロが流れるとワッと大きな歓声が上がり、ステージへ差し伸べられる無数の手。ヒップホップ的なビートとバンドサウンドのバランスが調和した曲は、まさしくハイブリッドなCVLTEの世界観であり、その独特な音像が実に心地よい。11曲目はアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』収録曲「artificial idiot.」だ。ここで、フィーチャリングされているオーストラリア発のバイリンガルラッパーCyprusがステージに登場した。どこかメロウでポップなメロディ感が心地よい曲でもあり、オーディエンスもCyprusの歌に合わせて思い思いに飛び跳ねていた。HALのドラムとTakuyaのギターリフからスタートするCVLTEらしいラウドな曲「happy.」では、会場が明るく照らされフロアは大興奮。曲の中盤でドラムの上に立ち、フロアにアプローチするHAL。そんなドラムセットを目掛けて激しく身体を揺らすFujiとTakuya。「happy.」同様、この日はCVLTEを代表する過去曲も演奏された。特筆すべきは14曲目の「falling apart.」だ。2019年に発表されたシングルであり、ラウドロック然としたサウンド感やメロディが魅力的、ギターのアルペジオが美しい。まさかの選曲に会場も大歓声だ。昔からのファンにとっては至極のひとときだったのではないだろうか。ライブ終盤戦は、「bloodbath.」から「eat acid, see god.」と立て続けにポストハードコア的な攻撃的ナンバーを投下し、フロアはぐちゃぐちゃのカオティックな空間へ。一気にライブはクライマックスを迎え、avielがマイクを差し出して煽れば、当たり前のように大きなシンガロングで会場が埋め尽くされる。「memento molly.」では曲間でオーディエンスを座らせてからのジャンプ。完全にステージとフロアは一体となり、アルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』最終曲「digital paranoia.」へ。同曲の後半にはテクノパートが用意されており、そこに差し掛かると会場の様子が一変。先ほどまでのライブハウス空間からクラブの光景へ様変わりし、四つ打ちに合わせてステージを動き回るCVLTEのメンバー同様にオーディエンスもバウンス。四方八方に歓声が挙がり、CVLTEならではのダンスタイムが生み出された。「声を聞かせてください」というavielの言葉からラストナンバーは「scorpion.」。この曲こそあらゆるジャンルの音楽やビートが組み込まれた楽曲であり、巧みに組み合わされたリズムが観衆の感受性を揺さぶる。サビは全員で合唱できるポップさを兼ね備えており、同時にヘヴィなギターリフもふんだんに盛り込まれている。CVLTEは、2023年8月から3ヶ月連続公演<SCORPION PROJECT>を、この日同様にZepp Shinjukuで開催したが、そのプロジェクト名にもなった曲でもある。現在のCVLTEらしさを凝縮させた曲の1つであり、しっかりとオーディエンスの一部に昇華されていた。SEが轟く中、メンバーが各々に感謝を示してステージを去った後も、しばらくの間、ビープ音のようなサウンドエフェクトが続き、次第にハウリングが止んでいくようにフェードアウトして終幕。一瞬の静けさの後、瞬く間に拍手が会場全体へ波及し、まるで1つのサイバーパンクな映画を観たような多幸感とトリップ感に包まれたまま、観客は夢見心地で会場を後にしていたようだ。取材・文◎Ryo Tajima撮影◎Erina Uemura