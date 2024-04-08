¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´Å¤¤¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï³ÊÊÌ¡ª¤³¤Ã¤½¤êËþµÊ¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¿¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥¨¥â¤¯¤Ê¤¤¡©£¡Ø¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ù
½Â¤¯¤Æ¡¢¿Â»ÎÅª¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¿´¤Ï¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£40Ç¯¡Ä50Ç¯¡Ä¤½¤ì¤¯¤é¤¤À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¿§¡¹¡×¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´è¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¥¨¥â¤µ¤Ë¡£