NewJeans、トニー・レオン出演の映画「ゴールドフィンガー」を応援“特別な縁がある”（動画あり）

NewJeansが、俳優トニー・レオンに特別な応援メッセージを伝えた。NewJeansは最近、トニー・レオンがアンディ・ラウと一緒に出演した映画「ゴールドフィンガー」の応援映像を公開した。公開された映像は「皆さん、映画はお好きですか?」と挨拶するNewJeansの愛らしい姿から始まる。続けて「4月10日に韓国で公開されるトニー・レオンさんとアンディ・ラウさんの映画『ゴールドフィンガー』です」と映画を推薦した。

また、彼女たちは今回の特別映像を撮影することになった理由を明かした。映像を通じてNewJeansは「私たち『Cool With You』のミュージックビデオに出演していただき深いご縁があるトニー・レオンさんが出演する映画です」と「ゴールドフィンガー」を紹介した。また「『ゴールドフィンガー』は『インファナル・アフェア』以来、トニー・レオンさんとアンディ・ラウさんが20年ぶりに共演する作品で、お二人の興味深い対決シーンをスクリーンで鑑賞することができます」と映画の情報を紹介した。最後にNewJeansは「特に悪役に扮したトニー・レオンさんと、彼を追うアンディ・ラウさんの強烈な演技も特別な見どころです」と映画の見どころと応援メッセージを残し、映画に対する期待をより一層高めた。NewJeansは2022年7月のデビューと同時にシンドローム級の人気を博し、「Attention」「Hype Boy」「Ditto」「OMG」「Super Shy」「ETA」などの楽曲で、韓国国内外のチャートで高い成績を収めた。彼女たちは昨年、韓国国内の主な音楽授賞式で大賞を総なめした。米「2024 Billboard Women In Music Awards」でK-POPアーティストとして初めて、今年のグループ賞の受賞するなど、海外の有力な音楽授賞式でも相次いで賞を獲得し、グローバル人気を証明した。特に昨年、NewJeansの「Cool With You」のミュージックビデオにトニー・レオンが出演。ノーギャラで出演したことが知られ、大きな話題となった。メンバーたちも当時、トニー・レオンのサプライズ出演に感謝の意を表した。このような背景から、新作映画の公開に向けた特別映像に参加したという。「ゴールドフィンガー」は、最高のパートナーであり、永遠のライバルであるトニー・レオンとアンディ・ラウが20年ぶりに共演する作品だ。同作は、香港経済を牛耳る巨大な黄金帝国の首長ヘンリー・チン(トニー・レオン)と、彼の帝国を暴こうとする反腐敗捜査官ラウ・カイユエン(アンディ・ラウ)の火花散る対決を描く作品で、韓国で10日に公開される。