大井競馬場で4月9日(火)に行われるブリリアントカップ(4歳上・SIII・ダ1800m)の枠順が確定している。

5連勝で勝島王冠を制したサヨノネイチヤは7枠10番、連覇を狙うランリョウオーは4枠5番に入った。

そのほかにも、トライアルを制したナンセイホワイト、復活を期す米G1・2着馬マンダリンヒーローなどが出走を予定している。発走予定日時は9日(火)の20時10分。枠順は以下の通り。

1-1 コパノジャッキー(牡9、森泰斗、大井・荒山勝徳)

2-2 ブリッグオドーン(牡7、本田正重、大井・渡辺和雄)

3-3 レッドソルダード(セ6、今野忠成、大井・荒山勝徳)

4-4 ミヤギザオウ(牡5、桑村真明、大井・森下淳平)

4-5 ランリョウオー(牡6、本橋孝太、浦和・小久保智)

5-6 ヒーローコール(牡4、吉原寛人、浦和・小久保智)

5-7 サルサレイア(牝8、達城龍次、大井・堀千亜樹)

6-8 マンダリンヒーロー(牡4、御神本訓史、大井・藤田輝信)

6-9 ショウナンバルディ(牡8、東原悠善、大井・佐々木忠昭)

7-10 サヨノネイチヤ(牡5、西啓太、大井・坂井英光)

7-11 エアアルマス(牡9、岡村健司、川崎・林隆之)

8-12 ナンセイホワイト(牡4、矢野貴之、大井・米田英世)

8-13 シャイニーロック(牡8、藤田凌、大井・堀千亜樹)