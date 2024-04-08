¡ÖÄÅ¤®¤ç¤¦¤¶¡×100Ç¯¥Õ¡¼¥É¤ËÇ§Äê¡¡µë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡¢Ä¹¤µ15Ñ
¡¡¡ÖÄÅ¤®¤ç¤¦¤¶¡×¤¬3·î¡¢ÃÏ°è¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿©Ê¸²½¤òÁª¤ÖÊ¸²½Ä£¤Î¡Ö100Ç¯¥Õ¡¼¥É¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£ÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿NPOË¡¿ÍÄÅ¤¥¶¿°é¡Ê¤¤ç¤¦¤¤¤¯¡Ë°Ñ°÷²ñ¤¬8Æü¡¢ÄÅ»ÔÌò½ê¤ËÁ°ÍÕÂÙ¹¬»ÔÄ¹¤òË¬¤Í¡¢Ç§Äê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤à¾ì½ê¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ï?
¡¡ÄÅ¤®¤ç¤¦¤¶¤Ï1985Ç¯¤´¤í¡¢¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤À¤È¾Æ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ìó15¥»¥ó¥Á¤ÈÂç¤¤¯¤·¤¿¾å¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Ìý¤ÇÍÈ¤²¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¿©¤Ù±þ¤¨¤â¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£º£¤Ç¤Ï»ÔÆâ³°¤Î35Å¹¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡100Ç¯¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¡¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¶¿ÅÚÎÁÍý¢ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿©Ê¸²½£ÌÜ»Ø¤»¡¢100Ç¯¡ª¡½¡½¤Î3ÉôÌç¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡ÉôÌç¤Ç¢¦ÀÐÜÔÃã¡Ê¤¤¤·¤°¤ì¤Á¤ã¡Ë¢¦°ËÀª¤¤¤â¤È¤í¤í¢¦³á²ì¤Î¤¢¤Ö¤ê¡¢£ÉôÌç¤Ç»ÍÆü»Ô¤È¤ó¤Æ¤¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÅ¤®¤ç¤¦¤¶¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÄÅ»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢23Ç¯ÅÙ¤Ë£ÉôÌç¤ÇË¾¤ß¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÉôÌç¤ÇÄ»±©»Ô¤Î¡Ö³¤¤Î¼·Áð´¡¡Ê¤«¤æ¡Ë¡×¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï100Ç¯¥Õ¡¼¥É¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äSNS¡¢¥Á¥é¥·¤ä´ÇÈÄ¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑÊªÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÄÅ¤¥¶¿°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÄÅ¤®¤ç¤¦¤¶¾®³Ø¹»Ä¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ°æÀ¬´î¡Ê¤Þ¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤é5¿Í¤¬¤½¤ÎÈ¯¾Í¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂÎÁàÉþÉ÷¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç²¹¤«¤¤ÄÅ¤®¤ç¤¦¤¶¤ò»ý»²¡£Á°ÍÕ»ÔÄ¹¤¬Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢Ç§Äê¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç»ÔÆâ¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤¤¤¿¤í¤¦¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¿¹Àµ¾Ï¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö³èÆ°¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤¤¦¤Ê¤®¤È¤®¤ç¤¦¤¶¤ÇÄÅ¤¥¡Ê¥Ä¡¼¡Ë¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú»³ËÜÄ¾¡Û