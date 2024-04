ゆずが4月6日(土)および7日(日)の2日間、神奈川・横浜に開業する“横浜BUNTAI”のこけら落とし公演<YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI>を開催した。ゆずは2023年秋、世界最大級の音楽アリーナ“Kアリーナ横浜”こけら落とし公演を実施。アンコール公演を含め全5公演延べ10万人を動員するという前代未聞のスケールで、<YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama>を大成功に収めた。そして、デビュー時からの“聖地”とされてきた横浜文化体育館の敷地に新設された“横浜BUNTAI”で行われた<YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI>は、これまでの歴史を紐解くかのようなメモリアルライブとなった。思い描いた“未来図”へ、新たな歴史を刻んだ“横浜BUNTAI”こけら落とし公演より、初日4月6日のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI>4月6日(土)@神奈川・横浜BUNTAIセットリスト

01. 大バカ者

02. センチメンタル

03. 始発列車

04. からっぽ

05. 心のままに

06. 傍観者

07. 贈る詩

08. 連呼

09. 栄光の架橋

10. みらい

11. LOVE & PEACH

12. Frontier

13. 春風

14. 公私混同

15. 夏色

16. ユーモラス

encore

en1. アゲイン2



▼Apple Music / Spotify セットリストプレイリスト

https://yuzuofficial.lnk.to/AGAINAGAININBUNTAI

■新曲『Chururi』

2024年5月15日(水)配信開始

2024年5月15日(水)配信開始

■ニューアルバム

2024年夏、リリース予定

2024年夏、リリース予定

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025>

▼2024年

10月19日(土) 長野・長野ビッグハット

10月20日(日) 長野・長野ビッグハット

10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM

10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月23日(土/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ

12月01日(日) 三重・三重県営サンアリーナ

12月07日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月08日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ

▼チケット

【ファンクラブ「ゆずの輪」会員先行受付】

受付開始:2024年4月7日(日)19:30より

■Kアリーナ横浜こけら落とし公演映像作品2作同時リリース

2024年4月17日(水)リリース

※予約受付中:特設サイト参照

■Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』

予約URL:https://TF.lnk.to/HIBIKI_DAY1

■Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』

予約URL:https://TF.lnk.to/HIBIKI_DAY2





▼Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE×FUTARI』

【Blu-ray2枚組】TFXQ-78251〜78252 \9,900(税込)

【DVD2枚組】TFBQ-18285〜18286 \9,900(税込)

※16Pブックレット

●封入特典

「Ne STREAM LIVE」視聴シリアルコード(初回プレス限定/視聴可能期間限定)

※DolbyAtmos音源でライブ映像をスマホやTVでストリーミング再生できる配信サービスです。

●収録曲

1.シュビドゥバー 2.そのときには 3.栄光の架橋 4.始まりの場所 5.遊園地 6.境界線 7.イコール 8.眼差し 9.する〜 10.タッタ 11.友達の唄 12.サヨナラバス 13.贈る詩 14.青 15.響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか) 16.少年 17.夏色 18.ビューティフル 19.Frontier

●特典映像

「ゆずが行く!おすすめスポット in 横浜」

※ライブ内で幕間映像として流れたゆず2人のドライブトーク映像を、アンコール公演含む全5本収録。





▼Blu-ray & DVD『YUZU LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED×ALL STARS』

【Blu-ray2枚組】TFXQ-78253〜78254 \9,900(税込)

【Blu-ray2枚組】TFBQ-18287〜18288 \9,900(税込)

※16Pブックレット

●封入特典

「Ne STREAM LIVE」視聴シリアルコード(初回プレス限定/視聴可能期間限定)

※DolbyAtmos音源でライブ映像をスマホやTVでストリーミング再生できる配信サービスです。

●収録曲

1.ヒカレ 2.うたエール 3.公私混同 4.from 5.彼方 6.慈愛への旅路 7.桜木町 8.タッタ 9.夢の地図 10.REASON 11.君を想う 12.雨のち晴レルヤ 13.ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 14.少年 15.夏色 16.ビューティフル 17.Frontier 18.栄光の架橋

●特典映像

「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama BEAUTIFUL never give up」LIVE SELECTION

1.HAMO 2.代官山リフレイン 3.月曜日の週末 4.いつか





▼「ゆずの輪」会員限定盤『HIBIKI COMPLETE BOX』

【Blu-ray SET:5枚組+CD6枚組】PPTF-7095〜7101 \29,800(税込)

【DVD SET:5枚組+CD6枚組】PPTF-1057〜1063 \29,800(税込)

※16Pブックレット×2冊(DAY1/DAY2)

※豪華BOX仕様(完全数量限定盤)

※YUZU Official Store限定販売 /「ゆずの輪」会員限定アイテム

●同梱商品

■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE ✕ FUTARI」

■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED ✕ ALL STARS」

■Blu-ray & DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS」

※DAY3は「HIBIKI COMPLETE BOX」限定収録となります

●DAY3 収録曲

1.ヒカレ 2.うたエール 3.贈る詩 4.サヨナラバス 5.響語り(はるか / Hey和 / 1 /虹 / SEIMEI / はるか) 6.桜木町 7.タッタ 8.夢の地図 9.REASON 10.君を想う 11.雨のち晴レルヤ 12. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 13.少年 14.夏色 15.ビューティフル 16.Frontier 17.栄光の架橋

●豪華特典

<YUZU LIVE CD HIBIKI in K-Arena Yokohama>CD6枚

●DAY1 BLUE ✕ FUTARI(DISC2枚組)

1.シュビドゥバー 2.そのときには 3.栄光の架橋 4.始まりの場所 5.遊園地 6.境界線 7.イコール 8.眼差し 9.する〜 10.タッタ 11.友達の唄 12.サヨナラバス 13.贈る詩 14.青 15.響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか) 16.少年 17.夏色 18.ビューティフル 19.Frontier

●DAY2 RED ✕ ALL STARS(DISC2枚組)

1.ヒカレ 2.うたエール 3.公私混同 4.from 5.彼方 6.慈愛への旅路 7.桜木町 8.タッタ 9.夢の地図 10.REASON 11.君を想う 12.雨のち晴レルヤ 13.ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。/ マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 14.少年 15.夏色 16.ビューティフル 17.Frontier 18.栄光の架橋

●DAY3 BEAUTIFUL ✕ FUTARI & ALL STARS(DISC2枚組)

1.ヒカレ 2.うたエール 3.贈る詩 4.サヨナラバス 5.響語り(はるか / Hey和 / 1 /虹 / SEIMEI / はるか) 6.桜木町 7.タッタ 8.夢の地図 9.REASON 10.君を想う 11.雨のち晴レルヤ 12. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット〜奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN) 13.少年 14.夏色 15.ビューティフル 16.Frontier 17.栄光の架橋

・オリジナルライブフォトカード(30枚封入)

・「ゆずが行く!おすすめ



1962年に完成して以降、国際的なスポーツ大会や国内外のミュージシャンが活用してきた“文体”こと横浜文化体育館が、老朽化のため閉館したのは2020年10月のこと。クロージングイベントを務めたのは、これまで4度にわたり同地でコンサートを行ってきたゆずだった。当初は有観客でのクロージングライブを予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でその計画が白紙に。代わりにゆずは、5週にわたって様々な場所から配信ライブを届けるオンラインツアー<YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN>を敢行。初日公演(2020.9.27)となるDAY1<出発点>、最終日(2020.10.25)のDAY5<未来図>を横浜文化体育館で実施した。そして、無観客ライブで会館の歴史を締めてから4年後、<AGAIN AGAIN>というオンラインツアーのコンセプトを踏襲したタイトルを冠して、新たな会場“横浜BUNTAI”の門出を祝う公演が、<YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜BUNTAI>だ。ステージ後方にある400型×3面(26.4×4.9m)の大型LEDに、オンラインツアー<YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN>のハイライト映像が映し出された後、叙情的な「アゲイン2」のバンドアレンジに合わせて、北川悠仁と岩沢厚治それぞれが、上手と下手のステージ袖から登場してセンターに立った。幕開けのナンバーは「大バカ者」だ。ゆずの初横浜文化体育館ライブとなる1998年公演の1曲目に演奏されて以降、同会場ならではの曲目として歌い繋いできた楽曲だが、この日は<夏の野球場ツアー2000 満員音(楽)礼 〜熱闘!Bomb踊り〜>以来、24年ぶりにバンド演奏で披露された。続けて「センチメンタル」へ。北川が「2020年、最後に横浜文化体育館で行ったライブのタイトルは<未来図>でした。あのとき思い描いていた“未来図”に、こうして今、立っています」と今日に至るまでのストーリーを話し、「横浜BUNTAIこけら落としをさせてもらいます!」と挨拶。北川と岩沢の息の合った掛け声でスタートした「始発列車」を皮切りに、オンラインツアーのセットリストに組まれていた「からっぽ」「心のままに」「傍観者」を続けて披露。ゆずの初期楽曲ナンバーながら、磯貝サイモン(Key/Bandmaster)、真壁陽平(G)、須藤優(B)、河村吉宏(Dr)といったバンドメンバーによるアグレッシヴかつ緻密なサウンドと、デビュー27年目を迎えたゆず二人の円熟味のある歌声によって、どの楽曲も新たな息吹を生み出していた。過去5度(1998年、2012年、2017年、2018年、2020年)にわたり、この場所でライブを行ってきた“ゆずと横浜文化体育館”のヒストリーを紹介した後、「またここでいろんな伝説をつくっていきたい」と北川が語り、「贈る詩」を届けると北川と岩沢はステージサイドへそれぞれ移動。続けて、弾き語りで披露した「連呼」では、初の横浜文化体育館公演の演出をオマージュ、横に長い会場の客席を青と緑に色分けして、交互に歌い合う演出で観客と合唱した。過去と現在がリンクした空間で、ゆずが歩みを止めずに27年音楽を届け続けてきた軌跡と希望を感じさせるワンシーンとなった。「今日来られなかった人にも、BUNTAIを突き破って届くように」と、会場に集まった5000人の観客と共に「栄光の架橋」の大合唱を経て、北川が「横浜に来てくれたみんなに、そして横浜BUNTAIに」と語り、2009年リリースの横浜開港150周年イメージソング「みらい」を唯一無二のハーモニーで歌い上げ、前半を締め括った。幕間映像では、ゆずのマスコットキャラクター“ゆず太郎”が、本公演で横浜市とコラボレーションするにあたって横浜市役所に出向き、山中竹春 現横浜市長に直談判するVTRが上映された。VTR中で日本三大大道芸の一つ、野毛大道芸が紹介されると、大道芸人3組によるパフォーマンスタイムへ。4人組パフォーマンスカンパニーのto R mansion、国内外で活躍するジャグラーコンビの桔梗ブラザーズ、スティルト/ウォーキングアクトのガンジスインダスドーダスが、「イロトリドリ」「虹」「巨女」のバンド演奏によるインストとともに登場、華やかなパフォーマンスを披露した。衣装チェンジを行い再びステージに登場したゆずは、野毛大道芸、そして25名のAGAG(アゲアゲ)ダンサーズとともにダンスチューン「LOVE & PEACH」へ。続いてライブ参加グッズのフラッグが会場中にたなびいた「Frontier」を届けると、北川は「この会場から程近い伊勢佐木町で、1996年より路上ライブを行なっていた」ことを話し、当時、数少ない持ち曲で演奏していたなかから、ミディアムバラード「春風」を披露した。また、終始ソリッドなバンド演奏を鳴らす“AGAG(アゲアゲ)バンド”の紹介を挟み、近年のライブ定番曲「公私混同」から、不動のライブ曲「夏色」へ。2番からは北川が客席を縦横無尽に動き回り、この日一番の盛り上がりを見せた。「2020年、俺たちはここで、オンラインでライブをやりました。本当はみんなと共に横浜文化体育館をクローズさせたかったけど、悔しかったね。本当に」と北川。コロナ禍に阻まれてきた数年を振り返りながら、「だけどこうやって、こけら落としという形で、またここに帰って来れたこと、本当に嬉しく思っています。ありがとう」と感謝を述べた。「音楽やエンターテイメントは、どんな気持ちのときも…曇り空の時も、晴らしてくれる、笑顔になれる、元気になれるパワーがあるんじゃないかなと信じてきた4年間でした。これからもいろんなことがあると思うけど、一緒に笑顔で、頑張っていこう」とメッセージした。本編を締め括ったのは、オンラインツアーDAY1<出発点>でもフィナーレを飾った楽曲「ユーモラス」だった。“どんな困難や壁もユーモアとアイデアで乗り越えていく”というゆずだからこそ届けられるエールソングだ。オンラインツアー時にはアバターコミュニケーションアプリ“ピグパーティ”とのコラボや、現代美術家・村上隆氏のお花アートを用いたAR演出で披露されたが、この日はステージ上にAGAGダンサーが並び、観客と共に肩を揺らしながら合唱。LEDビジョンにはこれまでの文体ライブ映像が映し出され、その終盤にはオンラインツアーの「ユーモラス」歌唱ライブ映像が流れるなど、実際のパフォーマンスとリンクさせたシーンは圧巻だ。無観客では果たすことができなかった“未来図”の景色に、ゆずと観客が一つとなって音楽に身を委ねた。アンコールはライブのタイトルにもなったアップテンポナンバー「アゲイン2」で締めくくり。北川は「本当にやれて嬉しかった! 本当にありがとう!」と約束の地での再会に何度も感謝し、生まれ変わった“横浜BUNTAI”に新たな歴史を刻んだ。なお、4月7日(日)の2日目公演ではサプライズとして5月15日(水)に新曲「Chururi」の配信リリース、2年ぶりとなるニューアルバムの今夏発売、そして年を跨いで12箇所30公演を敢行する大規模アリーナツアーの開催を発表。この先もゆずは、決して歩みを止めず音楽を届け続けていくとのことだ。撮影◎中島たくみ / Masanori Naruse