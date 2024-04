ドローン操作技術を充実のカリキュラムで習得！なんばパークス「ドローンスクール大阪なんば」

オーティーシーは、2024年4月1日に大阪市浪速区の「なんばパークス」内に、ハミングバード支援のもと、「ドローンスクール東京グループ」の9校目として『ドローンスクール大阪なんば』を開校します。

なお、開校式は同年4月19日に執り行います。

なんばパークス「ドローンスクール大阪なんば」

店舗名 : ドローンスクール大阪なんば(ドローンスクール東京グループ)

開校日 : 2024年4月1日(月) ※2023年12月10日プレオープン

所在地 : 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 なんばパークス7F

アクセス: 南海電鉄「南海なんば駅」直結、御堂筋線「なんば駅」南改札より7分

営業時間: 10:00〜21:00

定休日 : 年中無休 *施設休館日は除く

登録講習機関登録番号:国空無機第226952号(二等無人航空機操縦士講習機関)

ドローンスクール大阪なんば校側面

常設コート

「ドローンスクール大阪なんば」は、3年連続受講生数NO.1の「ドローンスクール東京グループ」の提携校であり、ドローンスクール東京グループを主宰する「株式会社ハミングバード」が支援を行った関西地区初の提携校でもあります。

提携校全体としては、千葉幕張校、下関校、木更津校、四日市校に続く5校目で、グループ全体としては9校目となるオープンです。

グループ全体で多くの卒業生を世に送り出しているからこそ得られるノウハウ、それを基にしたカリキュラムで、受講者から支持されています。

アクセス:抜群の立地で通いやすい環境

南海電鉄「南海なんば駅」直結で、御堂筋線「なんば駅」からも徒歩わずか7分の、「なんばパークス」7Fという、通学に便利な立地にあるスクールです。

年中無休(なんばパークスの休館日は除く)で10:00〜21:00まで営業。

忙しい方でも、自分のペースで学べる環境を提供しています。

「ドローンスクール大阪なんば」は、屋内常設型のドローン練習コートを有しているため、天候に左右されずにドローンの操作を学ぶことができます。

また、同校は商業施設内にあるため、化粧室など付帯施設も清潔で、休憩時間には気軽になんばパークスを散策したり、たくさんある飲食店で食事をしたりもできますので、リフレッシュしながら快適に講習に臨めます。

飛行技術向上のためのカリキュラムとインストラクター

<カリキュラム>

民間資格である「DPA ドローン操縦士回転翼3級」の講習内容を中心に、操作技術の向上をサポートする内容となっているため、基本から応用まで幅広くカバーでき、国家資格取得を目指す方にも適した内容となっています。

<インストラクター>

ドローンスクール東京グループの講習にて50時間以上の訓練及び修了試験に合格し、ドローンスクール東京所属のDPA マスターインストラクターによって適格者として認められた者だけが講習を行います。

経験豊富なインストラクターが、初心者から経験者まで受講生のニーズや技能に合わせた指導を行いますので、安心して学ぶことができます。

未来を切り拓くドローン操作技術の習得

ドローンは、空撮のみならず、農業、建設、点検、物流など、多岐にわたる分野で活用ニーズが急速に高まっており、今後新たな用途での活用も期待されています。

同校では、様々な産業・分野で活躍できるよう、実際の業務で役立つ高度な操作技術の習得ができるカリキュラムを提供しています。

単なる資格取得に留まらない操作技術を磨いていただくことで、新しい未来の職業での活躍に繋がるスキル獲得をサポートしていきます。

講習内容

ドローン国家資格の登録講習機関

同校は、ドローン操作技術の証明となる国家資格の取得を目指す方々を全面的にサポートします。

国家資格の取得には、身体検査+学科試験(CBT※1)+実地試験の3つにパスしないと技能証明書交付の申請ができません。

同校は登録講習機関のため、学科(オンライン)講習と実地講習、修了審査部分を担うことができ、修了審査(卒検)に合格すると、指定試験機関での実地試験が免除されます。

同校の修了審査会場は、なんばスカイオコンベンションホール、ダンロップスポーツクラブ江坂店など、大阪府内でアクセスの良い会場を予定しています。

その後、指定試験機関の試験会場にて学科試験(CBT)に合格し、身体検査にパスしたうえで、国土交通省に技能証明書(ライセンス)の交付申請ができるようになるため、講座受講開始から資格取得までには2か月程度の時間がかかります。

※CBT(Computer Based Testing)は、コンピュータを利用したテストです。

※登録講習機関に通わず、指定試験機関において一発試験での受験も可能です。

※一般財団法人日本海事協会が指定する試験会場となります。

民間資格(回転翼3級)DPA※ 認定スクール

高度な操縦技術が身につく民間資格「DPA ドローン操縦士回転翼3級」が最短3日で取得可能です。

もちろん、今後を見据えて民間資格から国家資格取得へのステップアップコースも用意していますので、「まずはすぐに外でドローンを飛ばしてみたい」「業務ですぐに使いたい」という方は、国家資格に比べて早く資格が取得できる民間資格を検討ください。

※DPA(Drone Pilot Association):一般社団法人ドローン操縦士協会

コース・受講料一覧

<国家資格 二等資格取得プラン> ※一等講習は2024年度内に開始予定

プラン合計…352,000円(税込)

・二等資格講習:

<限定項目>マルチコプター、最大離陸重量25kg未満、目視内飛行、昼間飛行

300,000円 (修了審査料1回分含む、税込)

・二等限定解除:

<講習内容>目視外飛行、夜間飛行

52,500円 (修了審査料各1回分含む、税込)

<民間資格 講習内容及び受講料(税込)>

・回転翼3級(基本飛行) :300,000円

(飛行10時間以上、ライセンス発行料25,000円含)

・限定解除(夜間飛行) :66,000円

・限定解除(目視外飛行):66,000円

※その他、ステップアップコース、お得なセットコースなども用意しています。

無料体験・説明会実施中

無料体験会ではドローンの魅力を体感できます。

関連法規などを楽しみながら学べる説明会とドローンを飛ばして基本操作を学ぶ機会を提供します。

希望の方は、予約サイトから申込みするか、詳しい内容はスタッフ及びインストラクターまで問い合わせください。

体験会予約サイト:https://site.ds-otc.com/trial

