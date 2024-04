東京・大阪・名古屋・福岡で開催！Like〜an〜Angel ツアー「CLUB CIRCUIT 2024 L'Arclassic」

4月1日、TETSUYAとLike〜an〜AngelのX、Instagramアカウントに、5人のシルエットに「LIE」が9つ並んだ画像が投稿されました。

昨年2023年4月1日は、謎に包まれた“ライク アン エンジェル”の動画が公開された日。

1日から毎日画像が公開され、ついにシルエットの正体が明らかに。

TETSUYAが率いるLike〜an〜Angel“1st LIVE”のメンバー4人と、2023年10月に開催された日比谷野外大音楽堂でのライヴに参加したsakiを加えた5人で全国4カ所をまわります。

Like〜an〜Angel ツアー「CLUB CIRCUIT 2024 L’Arclassic」

アーティスト名 :Like〜an〜Angel (ライク アン エンジェル)

タイトル :CLUB CIRCUIT 2024 L’Arclassic

公演日程 :

●09月15日(日)[福岡]BEAT STATION

OPEN 17:00/START 18:00

●09月28日(土)[大阪]GORILLA HALL OSAKA

OPEN 17:00/START 18:00

●09月29日(日)[名古屋]THE BOTTOM LINE

OPEN 17:00/START 18:00

●10月03日(木)[東京]Spotify O-EAST

OPEN 18:00/START 19:00

チケット受付スケジュール:

●TETSUYA Official Fan Club「CELUXE」

会員チケット最速先行受付(抽選)

4月06日(土)12:00〜4月15日(月)10:00

●オフィシャル先行(抽選)

4月15日(月)12:00〜4月23日(火)23:59

●ticket board会員受付(抽選)

4月24日(水)12:00〜4月30日(火)23:59

TETSUYAプロフィール

L’Arc〜en〜Cielのリーダー&ベーシスト。

1991年、TETSUYAを中心に大阪でL’Arc〜en〜Cielを結成。

2001年、ヴォーカリストとしてソロ活動スタート。

ソロとしてはこれまでに、シングル12枚、EP1枚、アルバム3枚、映像作品5枚をリリース。

現在は「L’Arc〜en〜Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND」開催中。

