7ORDERが、結成5周年記念日の5月22日よりグループの第2章をスタート。同日に新曲を配信リリースする。

(関連:7ORDERはさらなる高みへと向かう 2024年元旦ライブで踏み出した新章への一歩)

グループとしては2023年3月8日にリリースされた3rdアルバム『DUAL』以来、約1年2カ月ぶりの新曲となり、自主レーベル 7ORDER RECORDSよりリリースされる。また、7月にはリリースライブツアーの開催も予定している。

同日21時には7ORDERオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信特番が行われ、ファンと一緒に結成5周年と第2章開幕を祝う予定。当日は視聴者と双方向コミュニケーションを行う企画やさまざまなコンテンツが実施されるとのこと。

7ORDER第2章のスローガンは『Break the Order, Over the Border』。ダンス×バンドという自分たちが持つ唯一無二の強みを改めて“垣根を壊せること”だと再解釈し、大きく変わりつつある今の世の中だからこそ、もっと自分たちの領域を広げていきたいというメンバー全員の想いを言葉にしているという。今後はこのスローガンのもと、より前のめりにジャンルやシーンの垣根、常識を超えた新たな活動にチャレンジしていくとのこと。

本情報の発表にあわせて、本日4月8日よりオフィシャルサイト、5月1日よりオフィシャルファンクラブをそれぞれリニューアル。ファンクラブ名は『Lucky's club』に決定し、ファンとの一体感を高めるべく新たにアプリがリリースされる。現在、事前無料入会受付中。

<メンバーコメント>

■安井謙太郎

第2章、応援してくださる皆さんに感謝しながら進んでいきます。最高にワクワクしながら、刺激的な毎日を。これからの7ORDERみんなで一緒に面白がりましょう。

■真田佑馬

たくさんの物語を背中に想いと希望を胸に“7ORDERの物語”を進めていきます。僕達の単独はもちろんのことフェスやイベントに出演し7ORDERのことを知って頂きつつ、世の中に“オモシロイ”事を提示し、沢山の人に感動と笑顔を提供していきます。心が乾いたら7ORDERに会いに来てください。

■諸星翔希

7ORDERとして色々なジャンルやシーンであっと驚くようなムーブメントを起こしていきたいです!音楽フェスへの出演やアーティストとのコラボーレーションなど勢力的に外にも内にも活動を広げたいと思います!ワクワクする感覚をいつも忘れず、優しく、そしてハングリーに!!俺らと一緒に楽しんで未来に進んでいこう!!!

■萩谷慧悟

新体制でロゴも一新し『Break the Order, Over the Border』という新たなスローガンも掲げて、業界も演者としても含めた色々な境界線を超えて個人としてもグループとしても僕らにしかできない表現と作品作りをしていきたいと思います!前に進むべく『第2章』是非ともお楽しみください!

■阿部顕嵐

応援ありがとうございます。応援してくれる皆さんに感謝と恩返しができるように。

■長妻怜央

皆さんの前にまた7ORDERとして立てるのが本当に嬉しいです!改めて、よろしくお願いします!

(文=リアルサウンド編集部)