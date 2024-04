シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル(41)が8日、TBS系音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」(月曜午後7時)に生出演。テレビで24年ぶりに代表曲「First Love」を披露した。

X(旧ツイッター)では「宇多田ヒカル」がトレンド入り。さらにキーを下げて歌っているとの指摘が相次いだ。「宇多田ヒカル やっぱりキーが低くなってるなぁ でも その歳月がまた良い味だしてるなぁ」「宇多田ヒカルのFirst Loveめっちゃ懐かしい 当たり前だけどキー低くても上手だなぁ」「宇多田ヒカルのFirst Love、キー下げで聴くと 原キーの頃のあどけない少女が24年の時を経て大人になったんやなぁって変に感慨深く感じる」「できたら原曲キーで歌ってほしかったなーなんて」などのコメントがあった。

宇多田は98年12月9日に「Automatic/time will tell」でデビュー。昨年12月9日に25周年を迎えたことを記念し、自身初となるベストアルバム「SCIENCE FICTION」を今年発売することを発表した。さらに18年に開催された「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」以来約6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」も発表された。