BRAVIA - New TV and Home Audio Lineup for 2024 - CINEMA IS COMING HOME | Sony Official

ソニーは、YouTubeの公式チャンネル(Sony-Global)にて、BRAVIA 2024年モデルの発表を予告するティザーを公開した。米国太平洋時間で17日9時、日本時間で18日1時からのプレミア公開が予定されている。

表示されているサムネイルには「CINEMA IS COMING HOME」の文字のほか、タイトルには「New TV and Home Audio Lineup for 2024」、となっており、テレビ以外のサウンドシステムも発表される見込み。概要欄には「Watch, learn and preorder : New BRAVIA & BRAVIA Theatre lineup.」とも書かれている。