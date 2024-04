【4月発売】今月 買うべき編集部オススメPS5、PS4＆Switch新作ゲーム9選！

大作からインディーズまで、毎月さまざまなゲームタイトルが発売されている昨今。どのゲームを遊ぼうか迷っている人もいるだろう。そこで今回は、4月に発売されるPS5、PS4およびSwitch向けの作品のなかから、オススメのタイトルをピックアップして紹介する。ぜひ参考にしてほしい。

4月発売新作ゲーム

UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも

©Go Nagai/Dynamic Planning ©Dynamic Planning・TOEI ANIMATION UFO ROBOT GRENDIZER - THE FEAST OF THE WOLVES. Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris. Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.

対応機種:PS5/PS4発売日:2024/4/18ジャンル:アクションアドベンチャー価格:6,380円(税込)メーカー:3goo

70年代を代表するテレビアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を題材にしたアクションアドベンチャー。プレイヤーはグレンダイザーに乗り込み、つぎつぎと襲い来る侵略者たちを数々の強力な技でなぎ倒していく。本作は3人称視点のアクションだけでなく、戦闘円盤スペイザーとドッキングしてくり広げるシューティングパートも楽しめる。デューク・フリードをはじめとする原作のキャラクターたちには日本語音声がつくほか、ファンにはおなじみのロケーションに加えて、アニメ版の楽曲をもとにしたアレンジ版も収録しているのは見逃せない。

SAND LAND

©バード・スタジオ/集英社

©Bandai Namco Entertainment Inc.

対応機種:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Steam発売日:2024/4/25※Steam版は2024/4/26ジャンル:アクションRPG価格:8,910円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

「ドラゴンボール」や「Dr.スランプ」の作者でもある鳥山明先生の原作コミックをベースにしたアクションRPG。魔物と人間が共存する、水を失った不思議な砂漠の世界を舞台に、悪魔の王子・ベルゼブブと、魔物のシーフ、人間の保安官ラオがトリオを組んで、砂漠のどこかに存在する「幻の泉」を探す旅に出る。

本作はベルゼブブを操作するアクションと、メカを操縦するアクションの2種類が存在。基本アクションと豪快なスキルが魅力のベルゼブブと、火力の高い攻撃が使えるメカを切り替えながら戦うのがバトルのコツだ。

同級生リメイクCSver

©EXNOA/iMel

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/4/18ジャンル:恋愛シミュレーション価格:通常版5,940円(税込)豪華版9,240円(税込)メーカー:DG REMAKE

恋愛アドベンチャーゲームの名作「同級生」をベースにしたリメイク版。夏休みの前半を丸々アルバイトに費やした主人公は、稼いだ資金をもとに女の子をナンパしようと行動に移す。そこで彼はさまざまな人物と出会うことに。

リメイクにあたって、原画を担当したすめらぎ琥珀先生が立ち絵やイベントCGを新たに描き下ろしたほか、マップ画面やユーザーインターフェイスなどはグラフィックのフルHD化にともない改修。ボイスもすべて新規で録り下ろしている。さらに、どのヒロインがどこにいるかの確認、ストーリー進行のためのフラグのチェックが可能になる「イージーモード」を搭載。イベントへのジャンプ機能も備わり、遊びやすさに配慮がされているのも特徴だ。

Library Of Ruina (ライブラリー・オブ・ルイナ)

©Project Moon / ARC SYSTEM WORKS

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/4/25ジャンル:シミュレーション価格:4,950円(税込)メーカー:アークシステムワークス

「図書館バトルシミュレーション」と銘打たれたシミュレーションゲーム。「図書館」に突如現れたローランは、そこで館長アンジェラの探し物を手伝うことに。アンジェラが求めているのは「たった1つの完璧な本」。その本を得るためには、図書館にゲストを招待し、「接待」をしなくてはならなかった。

「たった1つの完璧な本」を巡るストーリーが展開するいっぽうで、本作では図書館を訪れるゲストと、接待という名のバトルを行う。相手の弱点を見極めたうえで、自分の行動の軸となる「バトルページ」を設定。バトルページのカスタマイズ次第で、さまざまな戦い方ができるのも本作の魅力だ。

百英雄伝

©2024 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.

対応機種:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2024/4/23ジャンル:RPG価格:5,830円(税込)メーカー:505 Games

クラウドファンディングによる支援を交えて開発が行われたRPG。舞台となるのは、多彩な種族や価値観、文化が集まるオールラーン大陸。神秘的な力を秘めた「魔導レンズ」を、兵器技術のひとつとして確立したいと考えるガルディア帝国の一派は、その研究に必要な「原初のレンズ」を探していた。その捜索の中で、諸国連合の新人警備隊員であるノアと、帝国貴族の子弟である帝国軍の若き士官セイ・ケースリングが出会ったとき、物語は大きく動きだす。

本作は名作RPG「幻想水滸伝」シリーズの開発スタッフたちが制作メンバーに参加。同シリーズと同様、「百英雄伝」でも多くのキャラクターたちが登場し、壮大なストーリーを紡いでいく。

エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HD リマスター

© crim All rights reserved. Published by Rainy Frog Co, Ltd.

対応機種:Switch発売日:2024/4/28ジャンル:アクション価格:3,850円(税込)メーカー:crim

2011年に発売されたアクションゲーム「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン」のHDリマスター版。堕天使たちの影響を受けた地上界を大洪水で浄化しようとする天界の計画を中止させるため、主人公のイーノックは堕天使たちを捕まえるべく地上界に降り立つ。ストーリーのほかにも、剣のように振るう「アーチ」、拳のような形をした「ベイル」、遠距離から攻撃が可能な「ガーレ」という3つの武器を切り替えて戦うアクション面も特徴だ。

リマスター版の発売にあたって、本作はグラフィックをフルHD化、ロード時間の高速化といった現代向けの改修が多数施されている。さらに追加特典として、クリア後のストーリーが語られる小説「-ルシフェルの堕天-セタ記」と、「El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON ArtBook」が付いてくる。

サガ エメラルド ビヨンド

© SQUARE ENIX

対応機種:PS5/PS4/Switch/Steam/iOS/Android発売日:2024/4/25ジャンル:RPG価格:7,480円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

スクウェア・エニックスの往年の名作RPG「サガ」シリーズ8年ぶりの完全新作。舞台となるのは、「連接領域」からつながる17個の世界。目的も背景も異なる6人の主人公たちによる、5つの物語が楽しめる。本作のストーリーはプレイヤーの選択と行動、その世界を訪れた回数などによって複雑に分岐していくため、周回するごとに同じ主人公を選んだとしても、以前とは異なるストーリーが見られるのも特徴だ。

いっぽう、新たな技を覚える「ひらめき」や、陣形を駆使した味方の配置、キャラクター同士の技をつなげることで発動できる「連携」といった、「サガ」シリーズおなじみのシステムは本作でも健在。戦略性の高いコマンドバトルが楽しめる。

RPG MAKER WITH

©Gotcha Gotcha Games

©2024 Gotcha Gotcha Games

対応機種:PS5/PS4/Switch発売日:2024/4/11※PS5/PS4は未定ジャンル:コンストラクション価格:8,580円(税込)※PS5/PS4は未定メーカー:株式会社Gotcha Gotcha Games

「プログラミングはわからないけれど、RPGを作ってみたい」という人のために開発されたコンストラクションゲーム。収録された素材を組み合わせて街やダンジョンを作れるほか、オンライン上で公開された各種パーツを取り入れる機能「アセットシェアリング」により、初心者でも自由度の高いゲーム作りが可能となっている。

本作で制作されたゲームは、インターネットを通じて投稿およびダウンロードが可能。ダウンロードしたゲームは、「RPG MAKER WITH」本体で遊べるほか、オンラインストアで無料配信中の体験版機能つき専用ゲームプレイヤーソフト「RPG MAKER WITH PLAYER」があれば誰でもプレイできる。

鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable ©「鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!」製作委員会

対応機種:Switch発売日:2024/4/25ジャンル:ボードゲーム価格:6,380円(税込)メーカー:株式会社アニプレックス

アニメ「鬼滅の刃」を題材にしたボードゲーム。作中に登場したさまざまな場所を舞台に、プレイヤーはサイコロを振り、マスを進んでイベントやミニゲームを楽しみながら、最強の隊士を目指す。プレイアブルキャラクターは、主人公の竈門炭治郎を始め、我妻善逸、嘴平伊之助に、「柱」のメンバーを加えた全9人。ミニゲームも4人対戦や2対2のチーム戦など様々な内容が収録されており、猗窩座や妓夫太郎などの鬼との戦いでは、日輪刀のようにJoy-Conを振って攻撃をするといったプレイが可能だ。