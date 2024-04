【「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」アップデート29.1】PC版メンテナンス:4月9日9時~17時30分CONSOLE版メンテナンス:4月18日10時~18時

KRAFTONは4月8日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用バトルロイヤルシューター「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(以下PUBG)」におけるアップデート29.1のパッチノートを公開した。

今回のアップデートでは、2024年ロードマップでお知らせされていた環境破壊機能の第1段となる「地形破壊」要素が登場する。開けたエリアで戦闘を行う際、地形を破壊することで遮蔽物を作ることが可能に。地形の破壊には、グレネード、Mortar、Panzerfaust、粘着爆弾、C4、車両爆破のほか、新たに追加される新近接武器「つるはし」を使用できる。なお、地面を破壊できる最大震度は1.5mまでとなっている。

そのほか、武器バランス調整、コラボレーション「ドュカティ」、ランクマッチシーズン29といった内容が実装予定。詳細については公式サイトのニュースより確認できる。

