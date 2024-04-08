シンエンペラー(撮影：下野雄規)

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　4月14日に中山競馬場で行われる、第84回皐月賞(3歳・牡牝・GI・芝2000m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

　ホープフルS、弥生賞と連続2着のシンエンペラー(牡3、栗東・矢作芳人厩舎)は坂井瑠星騎手、朝日杯FSの覇者ジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)は川田将雅騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

アレグロブリランテ　横山和生
アーバンシック　横山武史
ウォーターリヒト　幸英明
エコロヴァルツ　武豊
コスモキュランダ　J.モレイラ
サンライズアース　M.デムーロ
サンライズジパング　菅原明良
ジャスティンミラノ　戸崎圭太
ジャンタルマンタル　川田将雅
シュバルツクーゲル　西村淳也
ジューンテイク　○○
シリウスコルト　三浦皇成
シンエンペラー　坂井瑠星
ダノンデサイル　横山典弘
ビザンチンドリーム　B.ムルザバエフ
ホウオウプロサンゲ　菱田裕二
ミスタージーティー　藤岡佑介
メイショウタバル　浜中俊
ルカランフィースト　松山弘平
レガレイラ　○○