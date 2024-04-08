4月14日に中山競馬場で行われる、第84回皐月賞(3歳・牡牝・GI・芝2000m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

ホープフルS、弥生賞と連続2着のシンエンペラー(牡3、栗東・矢作芳人厩舎)は坂井瑠星騎手、朝日杯FSの覇者ジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)は川田将雅騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定

※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

アレグロブリランテ 横山和生

アーバンシック 横山武史

ウォーターリヒト 幸英明

エコロヴァルツ 武豊

コスモキュランダ J.モレイラ

サンライズアース M.デムーロ

サンライズジパング 菅原明良

ジャスティンミラノ 戸崎圭太

ジャンタルマンタル 川田将雅

シュバルツクーゲル 西村淳也

ジューンテイク ○○

シリウスコルト 三浦皇成

シンエンペラー 坂井瑠星

ダノンデサイル 横山典弘

ビザンチンドリーム B.ムルザバエフ

ホウオウプロサンゲ 菱田裕二

ミスタージーティー 藤岡佑介

メイショウタバル 浜中俊

ルカランフィースト 松山弘平

レガレイラ ○○