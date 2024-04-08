【皐月賞想定騎手】シンエンペラーは坂井瑠星騎手、ジャンタルマンタルは川田将雅騎手
4月14日に中山競馬場で行われる、第84回皐月賞(3歳・牡牝・GI・芝2000m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。
ホープフルS、弥生賞と連続2着のシンエンペラー(牡3、栗東・矢作芳人厩舎)は坂井瑠星騎手、朝日杯FSの覇者ジャンタルマンタル(牡3、栗東・高野友和厩舎)は川田将雅騎手。
※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。
アレグロブリランテ 横山和生
アーバンシック 横山武史
ウォーターリヒト 幸英明
エコロヴァルツ 武豊
コスモキュランダ J.モレイラ
サンライズアース M.デムーロ
サンライズジパング 菅原明良
ジャスティンミラノ 戸崎圭太
ジャンタルマンタル 川田将雅
シュバルツクーゲル 西村淳也
ジューンテイク ○○
シリウスコルト 三浦皇成
シンエンペラー 坂井瑠星
ダノンデサイル 横山典弘
ビザンチンドリーム B.ムルザバエフ
ホウオウプロサンゲ 菱田裕二
ミスタージーティー 藤岡佑介
メイショウタバル 浜中俊
ルカランフィースト 松山弘平
レガレイラ ○○