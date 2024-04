IU、5年ぶりの台北公演を成功裏に終了…台湾地震に温かい慰めのメッセージも「すぐに戻ってくる」

IUが、ワールドツアーの3番目の都市である台北で、単独コンサートを成功裏に終了した。IUは4月6日と7日の2日間、台北アリーナにて開催された「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」を成功裏に終え、約2万4千人の観客に忘れられない思い出をプレゼントした。今回は2019年に行われたツアー以来、約5年ぶりの台北公演であり、ワールドツアーの開催が伝えられると同時に、多くの人々の関心を集めた。チケットの予約販売では、同時接続者数が70万人を達成した。現地メディアもこれを報道し、彼女の人気を実感させた。

IUは「Holssi」で公演の幕を上げ、会場を埋め尽くした約2万4千人の観客は拍手と歓声で温かく迎えた。続いて彼女は「Jam Jam」「Ah puh」「Bbibbi」「Celebrity」「Blueming」「eight」「HOLD MY HAND」「Shopper」「夜の手紙」「YOU & I」「Shh..」「二十三(Twenty-three)」など、自身のヒット曲を熱唱し、多彩な魅力をアピールした。IUの抜群のパフォーマンスと歌唱と共に、アイク(公式ペンライト)の光が色とりどりに輝き、華やかな壮観を演出した。彼女はアンコールで「Secret Garden」「Love Poem」「Leon」「LILAC」「Palette」「こんなエンディング」「Coin」「Someday」など、充実したステージを披露した。観客もIUの楽曲を韓国語で一緒に歌い、応援法とあらかじめ準備していたファンイベントを完璧に成功させ、微笑ましい雰囲気を醸し出した。また、IUは一生懸命に準備した現地語でコミュニケーションを取り、ソウルと横浜に続き、台北の観客だけのためにプレゼントを用意した。彼女は台北の有名アーティストAccusefiveの「The One And Only」をカバー曲として披露すると、彼女の歌声に涙を流す観客もいた。公演の終盤にIUは、自分に会いに来たファンに「すぐにまた戻ってくる」と心からのメッセージを伝えた。また公演終了後、特別映像を準備した彼女は、台湾東部での強震により大変な時期を過ごしている人々のために、慰めのメッセージを伝えた。彼女のメッセージに、観客は席を立つことができなかった。他にも、チケットを手に入れることができなかった数百人が公演時間中、会場の外でアイクを振りながら歌を一緒に歌い、IUに対する愛と情熱を表した。台北でのコンサートを成功裏に終えたIUは、次の都市であるシンガポールを訪問し、ワールドツアーを続けていく予定だ。