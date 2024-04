玉森裕太(Kis-My-Ft2)が、イタリア・ミラノで開催されているDolce&Gabbana(ドルチェ&ガッバーナ)『FROM THE HEART TO THE HANDS: DOLCE&GABBANA』展のオープニングイベントに参加。そのオフショットを自身のInstagramに投稿した。

玉森は「素敵な一日でした」とイタリア国旗の絵文字を添えて、白のセットアップを身に纏った写真を公開。会場は、ミラノのシンボル、ミラノ大聖堂の前に建つ13世紀ネオクラッシック様式の建築物パラッツォ・レアーレ。その雰囲気に圧倒されず、玉森は堂々と佇んでいる。メンバーの宮田俊哉が思わず「たまさん!かっけーーー!!!」とコメントを残すほどだ。

さらに現地ではNCTのDOYOUNG(ドヨン)との対面も実現。玉森だけでなく、NCTのXアカウントでもツーショットがポストされている。DOYOUNGは黒のセットアップということで、玉森とは対となるコーディネートとなった。

コメント欄には、宮田のみならず、「白が似合う王子様」「お洒落な街並みと素敵な会場に合いすぎてる」「ドヨンとのツーショットはファンたちを悶絶させてます」といったファンからの声が寄せられている。

(文=リアルサウンド編集部)