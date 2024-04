あの名店が東京に！ 全国で一番人気になったピッツァをご堪能あれ（東京・牛込神楽坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は牛込神楽坂駅の近くにオープンした、岡山に本店を持つ日本一のピッツァ。

400℃ PIZZA TOKYO(東京・牛込神楽坂)

マルゲリータ 出典:無職が天職さんさん

2024年3月、牛込神楽坂駅から徒歩5分ほどの場所にふっくらとみずみずしい食感の生地が魅力のピザを提供する「400℃ PIZZA TOKYO」がオープンしました。本店は岡山の柳川にある「400℃ PIZZA」。岡山市のピッツァで唯一のビブグルマン受賞店で、「The Tabelog Award 2024」Bronzeも受賞、また食べログのピザ部門では全国1位になっている名店です。店主の河本 昌樹氏は岡山県出身で、東京のイタリアンレストランでアルバイトしたことをきっかけに、イタリア料理に目覚めたそう。帰郷後に岡山市内でイタリアンレストラン「ファニエンテ」を開業し、おまかせのコースが評判を呼びました。2018年に新たなチャレンジで「400℃ PIZZA」をオープンすると、他では珍しい食感のピッツァが人気となりました。常に新しいことに挑戦し続けるという飽くなき探究心を持つ河本氏。今回「オリジナルで独特な岡山発の400℃ピッツァをより多くの方々にお届けしたい!」と、東京に出店を決意したそうです。

モダンな店内 出典:Osスイーツさん

店内は広々としていて、コンクリート打ちっぱなしの壁に合わせ、グレーを基調としたスタイリッシュな雰囲気です。オープンキッチンを囲むカウンターも、無造作にペイントされたような模様が印象的。客席はカウンターに16席あり、ほどよい間隔が取られ、居心地の良い空間になっています。

FNT 出典:中目のやっこさんさん

看板メニューの「FNT」3,000円は、捏ねて寝かせ4日間かけて作るという高加水のエアリーな食感の生地に、マイルドでクリーミーなブルーチーズとマスカルポーネのソースが合わさり、サクッ、モチッ、トロトロの食感が楽しめます。蜂蜜をかけて食べれば、体験したことのないおいしさが口に広がり、食べた人はそのとりこにしてしまうようです。生地の香ばしさとチーズのコク、蜂蜜の甘さ、三位一体となったハイクオリティーな味わいを堪能できる逸品です。

ポパイ 出典:゛マッサー゛さん

ピッツァは他にも、トマト、モッツァレラ、バジルの「マルゲリータ」2,000円や、ほうれん草とリコッタチーズのペースト、ピカンテサラミ、モッツァレラの「ポパイ」2,200円などを用意。現在、水牛のモッツァレラ、セミドライトマト、えんどう豆のピュレを使った「春のスペシャルマルゲリータ」2,500円も提供中です。

サルシッチャ 出典:junko8178さん

ピッツァの前には「水牛のモッツァレラチーズ」1,800円や「サルシッチャ」(1本・1,300円)などを用意。「サルシッチャ」は、岡山県産いのししを使ったプレーンや、岡山県産ピーチポークを使ったグリーンペッパーとオレガノの3種類があり、ジューシーで肉のうまみたっぷりです。

ピッツァ好きが認める日本一のピッツァ、素材の味を引き出した唯一無二の味を体験しに足を運んでみてはいかがでしょう。予約不可のため、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

FNT 出典:こげ茶さん

『この日いただいたのは、FNTとブラッドオレンジジュース。

まずはブラッドオレンジジュースが提供されます。

程良い酸味で、コクがあるけどスッキリした飲み口のオレンジジュースです。

FNTの提供までは6分ほど。

あの特徴的なコルニチョーネとの再会であります。

ふっくらと香ばしく、焦げ感とカリッとした食感がアクセントになっています。

東京店の方がより香ばしさを感じる分、モリノマチ店の方がふっくらと柔らかかった印象。

そのコルニチョーネに囲まれるように、中央にはたっぷりのチーズ。

ブルーチーズとマスカルポーネを使っているらしく、なめらかクリーミーでまろやかなチーズは、まるでソースのよう。

これも、東京店の方がとろっとしていてソース感がある気がします。

モリノマチ店はフードコートでしたし、窯の違いによって、より美味しくなるように変えているのかもしれません。

コクがあってめちゃくちゃなめらかなチーズと、カリッとした食感と塩気がある生地、甘味のアクセントを加える蜂蜜。

これが三位一体となって押し寄せるので、やっぱり美味しかった。

花粉症で鼻が詰まっていてもこれだけ美味しいんだから、凄いピザです』(こげ茶さん)

FNT 出典:parisparis877さん

『ちょっと!

このピザ、すんごいんですけど!(^^)



生地が、一見厚くて食べ応えがあるのですが、インド料理のナン的なもっちり感を持ちつつ、エアリー感がプラスされた感じで、思いのほか軽い♪

これは、唯一無二です!



なので、溶け出したチーズソースとの口の中での一体感が未体験レベル!



いわゆる「耳」の部分が大きいんですけど、ここがまた抜群に美味しい♪

このチーズソースが、また、んめぇ〜(笑)



本店の石窯に対して、こちらはベルトコンベア窯。



ご主人いわく、本店を知ってるゲストからは落胆されるそうですが、そこは一長一短で、薪火による瑞々しさは劣るものの、「表面カリッ。中はしっとり」の感じは、むしろこちらの方が表現しやすいとのこと。



なので、都内進出に際してのこの焼き方の変化は、また違う美味しさを追求するための変化なんだと、納得させられます。



ほんのミーハー心からの訪店でしたが、これは他のピザも食べたくなっちゃった』(parisparis877さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆400℃ PIZZA TOKYO住所 : 東京都新宿区若宮町13-1 キフアネックス 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込。

文:佐藤明日香

