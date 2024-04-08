日清シスコとホロライブがコラボ。「チョコフレーク 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」が4月下旬より順次発売
【「チョコフレーク 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」3商品】
4月下旬 発売予定
価格：ノンプリントプライス
4月下旬 発売予定
価格：ノンプリントプライス
日清シスコは、チョコ菓子「チョコフレーク 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」、「チョコフレーク マイルドビター 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」、「チョコフレーク チョコかけ200% 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」を4月下旬より順次発売する。
同社のチョコ菓子「チョコフレーク」と「ホロライブ」所属のVTuber、沙花叉クロヱさんとのコラボ商品。パッケージ表には「チョコフレーク」の公式アンバサダーに就任した沙花叉クロヱさんの描かれ、裏面はチョコフレーク」をモチーフにした2種類のオリジナル衣装が見ることができる。
🎣コラボのお知らせ🎣#日清シスコ と #沙花叉クロヱ がコラボした- ホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) April 8, 2024
「 #チョコフレーク （3品）」が4月下旬より発売開始🍫
オリジナル衣装（2種）をパッケージした商品が期間限定で全国のスーパーやコンビニで発売予定（一部除く）✨
🔽詳細はコチラ！https://t.co/nVNISFYw5i#ホロライブ #PR pic.twitter.com/y88zBz1q8o
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