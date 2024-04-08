【「チョコフレーク 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」3商品】
4月下旬 発売予定
価格：ノンプリントプライス

　日清シスコは、チョコ菓子「チョコフレーク 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」、「チョコフレーク マイルドビター 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」、「チョコフレーク チョコかけ200% 沙花叉クロヱ コラボパッケージ」を4月下旬より順次発売する。

　同社のチョコ菓子「チョコフレーク」と「ホロライブ」所属のVTuber、沙花叉クロヱさんとのコラボ商品。パッケージ表には「チョコフレーク」の公式アンバサダーに就任した沙花叉クロヱさんの描かれ、裏面はチョコフレーク」をモチーフにした2種類のオリジナル衣装が見ることができる。

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