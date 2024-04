シャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、「東京ディズニーランド開園41周年記念」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン フリーきっぷ「東京ディズニーランド開園41周年記念」デザイン

販売期間:2024年4月15日(月)〜6月8日(土)

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

※売り切れ次第終了

ディズニーリゾートラインが販売する「フリーきっぷ」に、東京ディズニーランドの開園41周年を記念したデザインが登場!

何度乗ってもエキサイティングな冒険ツアーが楽しめる、アドベンチャーランドの「ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスぺディション」がモチーフです。

ジャングルを探検する「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」や、ジャングルに登場する動物たちが描かれています。

券面の上部には、開園41周年記念ロゴと、2024年4月15日の日付入り。

「ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスぺディション」の雰囲気をユニークに表現したデザインになっています☆

アドベンチャーランドの「ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスぺディション」をモチーフにしたデザイン。

ディズニーリゾートラインのフリーきっぷ「東京ディズニーランド開園41周年記念」デザインは、2024年4月15日(月)から発売です☆

© Disney

※一部の駅では、販売デザインが限られる場合があります

※販売期間およびデザインは変更になる場合があります

※自動券売機によって購入可能なデザインが異なります

※品切れの際は了承ください

