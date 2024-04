韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、自身初となる日本4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』を開催することが決定した。2019年3月のデビューから5年。自身初となる4大ドームツアーは、5月3日の韓国・ソウル公演からスタートさせる3度目のワールドツアーの一環として行われるもので、7月10・11日に東京ドームを皮切りに、京セラドーム大阪、バンテリンドームナゴヤ、福岡PayPayドームで計8公演が開催される。

TOMORROW X TOGETHERは「こうして念願の日本ドームツアーを開催できるのも、いつもたくさん応援してくれているMOAのみなさんのおかげです」とファンに感謝。「僕たちも今から本当に待ちきれなく、MOAのみなさんにかっこいい姿をお見せするために、一生懸命準備しています!今年の夏は、僕たちと一緒にアツい時間を過ごしましょう!」と呼びかけている。ツアータイトル『<ACT : PROMISE>』には「僕たちが共に過ごす明日を約束し、共に未来と希望に向かって進む」との意味が込められている。音楽とパフォーマンス、舞台演出などが絡みあった没入感の高いステージと、繊細なストーリーテリングで「ステージテラー」とも呼ばれるTOMORROW X TOGETHERの新ツアーに期待感が高まる。日程は以下のとおり。■『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』7月10日(水):東京・東京ドーム7月11日(木):東京・東京ドーム7月27日(土):大阪・京セラドーム大阪7月28日(日):大阪・京セラドーム大阪8月4日(日):愛知・バンテリンドームナゴヤ8月5日(月):愛知・バンテリンドームナゴヤ9月14日(土):福岡・福岡PayPayドーム9月15日(日):福岡・福岡PayPayドーム■TOMORROW X TOGETHER コメントこうして念願の日本ドームツアーを開催できるのも、いつもたくさん応援してくれているMOAのみなさんのおかげです。僕たちも今から本当に待ちきれなく、MOAのみなさんにかっこいい姿をお見せするために、一生懸命準備しています!今年の夏は、僕たちと一緒にアツい時間を過ごしましょう!ぜひ4月1日に発売された6th Mini Album『minisode 3: TOMORROW』を聴きながら僕たちを待っていてくださいね!MOAの皆さんと僕たちで一緒に忘れられない思い出をたくさん作りましょう。会場でMOAの皆さんのことを待っています!