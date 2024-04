米プロバスケットボール(NBA)のレイカーズ対ティンバーウルブズの試合が日本時間8日にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで行われた。試合の中で日本の人気芸人が会場の大型ビジョンに映る場面があった。試合中の「FAN OF THE GAME」でカメラに登場したのはお笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)。レイカーズのユニフォームを身にまとった2人は、音楽に合わせてノリノリで「TT兄弟」のほか、和泉元彌とIKKOのモノマネを次々と繰り出して会場を盛り上げた。

NBA Japanの公式Xでは「レイカーズ観戦」と記し、爆笑する絵文字などを添えて投稿。「FAN OF THE GAME」で2人がはしゃぐ様子や、とにかく明るい安村との3ショットなどを紹介している。また松尾は自身のXで「中学生の時の俺!やっとNBAアメリカに見に来れたよ!最高だったよ!!日本人選手が活躍してたよ!八村選手だよ!最高だよ!」と興奮気味にポスト。長田は「NBAに映ってしまう」とし、会場の大型ビジョンに映された2人を見て驚く安村の動画を添えた。この様子を見た人からは「これリアタイで見てて突然あれ?ってなってちぎれるほど笑った」「海外デビュー(笑)」「fan of the game選ばれてて草」「ネタのワンシーンかと思ったわ」「全世界にチョコプラ流れたんか」「カメラにバッチリ抜かれてて笑った」などとコメントが寄せられた。試合はレイカーズが117-127で敗れた。八村塁が30得点だった。