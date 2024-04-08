¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë24Ç¯²Æ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥¸¥ã¥É¡¼¥ë ¥í¡¼¡×¡È¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¡¼¥ºµ±¤¯¡É¥Õ¥é¥ï¡¼·¿¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë(DIOR)¤Î2024Ç¯²Æ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥É¡¼¥ë ¥í¡¼¡Ò¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯4·î11Æü(ÌÚ)¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢4·î12Æü(¶â)¤è¤ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥É¡¼¥ë ¥í¡¼¡×¡È¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¡¼¥ºµ±¤¯¡É¥Õ¥é¥ï¡¼¥±¡¼¥¹
¥¸¥ã¥É¡¼¥ë¤Î²Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¡È¥´¡¼¥ë¥É¡É¤Îµ±¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¸¥ã¥É¡¼¥ë ¥í¡¼¡×¡£ÍÛ¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸ ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥í¡¼¥º¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥º¥é¥ó¤ä¥¹¥ß¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò½Å¤Í¡¢²Ö¡¹¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¢¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ö¡¼¥±¤Î¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡È¥í¡¼¥º¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥±¡¼¥¹
´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ó¡¼¥º¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¡È¥í¡¼¥º¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼·¿¥±¡¼¥¹¤À¡£¥í¡¼¥º¤Î¿åºÌ²è¤«¤éºîÀ®¤·¤¿3D¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ö¥í¥ó¥º ¥Ó¡¼¥º¤òÀ½Â¤¡£¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇËá¤¤¤¿¸å¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¿»¤·¤Æ¡¢µ±¤¯¥´¡¼¥ë¥É¿§¤Ø¤È»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤â
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿8¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¥í¡¼¥º¥±¡¼¥¹¤ò¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥¸¥ã¥É¡¼¥ë ¥í¡¼¡Ò¸ÂÄê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ó2,090,000±ß¡ã¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ä
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯4·î12Æü(¶â)
Å¹Æ¬Í½Ìó´ü´Ö¡§4·î5Æü(¶â)¡Á11Æü(ÌÚ)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¶äºÂ¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ï¥¦¥¹ ¥ª¥Ö ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ É½»²Æ»¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥·¥Ö¥ä¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢¶äºÂ»°±Û ¡¢¶äºÂ¾¾²°¡¢ÆüËÜ¶¶üâÅç²°¡¢À¾ÉðÃÓÂÞ¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¡¢²£ÉÍ¤½¤´¤¦¡¢»¥ËÚÂç´Ý¡¢ÀçÂæÆ£ºê¡¢Ì¾¸Å²°¹âÅç²°¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢µþÅÔ°ËÀªÃ°¡¢¿À¸ÍÂç´Ý¡¢¿À¸ÍºåµÞ¡¢Ê¡²¬´äÅÄ²°¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶¡¢Ì¾¸Å²°¾¾ºä²°¡¢µþÅÔ¹âÅç²°¡¢Âçºå¹âÅç²°¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
TEL¡§03-3239-0618
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë24Ç¯²Æ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥¸¥ã¥É¡¼¥ë ¥í¡¼¡×¡È¥´¡¼¥ë¥É¥Ó¡¼¥ºµ±¤¯¡É¥Õ¥é¥ï¡¼·¿¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç