【PlayStation Stars 4月アップデート】4月~ 順次開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4のサービス「PlayStation Stars」における4月アップデート内容を公開した。

「PlayStation Stars」は、ソニーアカウントでPlayStation Networkにログインすることで誰でも参加できる無料のサービス。毎月更新されるキャンペーンで条件を達成するとポイント(PlayStation Starsポイント)を獲得でき、貯めたポイントでコレクティブル(デジタルアイテム)などと交換することができる。

4月のキャンペーンテーマは終末世界「アポカリプス」で、「DEATH STRANDING」、「NieR Replicant ver.1.22474487139…」といったゲームをプレイすると50ポイントが獲得可能。そのほか、4月11日からはPSVR2の3タイトルがポイント獲得対象に追加、4月15日より順次新たなコレクティブル計4点追加される予定となっている。

□PS Blog「PlayStation Stars 2024年4月のアップデート!」のページ

アポカリプス特集

期間:開催中

特典:50 PlayStation Starsポイント

【対象ゲーム】

・Days Gone (PS4)

・DEATH STRANDING (PS5/PS4)

・DOOM Eternal (PS5/PS4)

・NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS5/PS4)

今月のマストプレイ

期間:開催中

特典:50 PlayStation Starsポイント

【対象ゲーム】

・アヴェウムの騎士団 (PS5)

・Minecraft Legends (PS5/PS4)

・Skul: The Hero Slayer (PS4)

PSVR2 追加ゲーム

期間:4月11日~ 開催

特典:50 PlayStation Starsポイント

【対象ゲーム】

・Legendary Tales(PS5)

・Arizona Sunshine 2(PS5)

・Beat the Beats VR(PS5)

追加コレクティブル

コレクティブル:PS4 - シルバー

期間:4月15日~

登録済みのPS4 シルバーを所持している人のみ入手可能。

コレクティブル:ホップ、スリープ、ジャンプ

期間:4月17日~

【対象ゲーム】

・ヌヌの唄:リーグ・オブ・レジェンド ストーリー (PS5/PS4)

・ディズニー ドリームライトバレー (PS5/PS4)

・いけにえと雪のセツナ (PS4)

・Lemon Cake (PS5)

コレクティブル:シナプティックフィードバック II

期間:4月18日~

【対象ゲーム】

・The Gardens Between (PS5/PS4)

・I Am Dead (PS5/PS4)

・Life of Delta (PS5)

コレクティブル:インプンドゥル

期間:4月23日~

「ザァオ:ケンゼラの物語」をプレイしてトロフィー「A Once Black Sky」を獲得すると入手可能。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.