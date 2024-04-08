『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage、新作公演が10月に決定 キャストは「-New Encounter-」より続投
音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の舞台化シリーズである『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）。4月7日（日）に大千秋楽を迎えた公演「-
New Encounter-」にて、2024年10月・東京に新作公演を上演することが発表された。
出演は、「-New Encounter-」同様、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、 ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、 シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”、 シンジュク・ディビジョン“麻天狼”、オオサカ・ディビ
ジョン“どついたれ本舗”、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の、6ディビジョン18名のキャストが続投する。
なお、タイトルやビジュアルなどの公演情報は後日解禁となる。