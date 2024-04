BAKEが運営する公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」は、母の日が大切なひと時になるよう思いを込めた「BAKE Mother’s day 2024」として、花とBAKEのお菓子がセットになった母の日限定ギフトや、各ブランドのスイーツを詰め合わせた特別セットを4月15日より期間限定で販売する。「BAKE Mother’s day 2024」では、母の日が過ぎても空間を彩り、見る度に幸せな気持ちを思い出せるように、今年はプリザーブドフラワーとのセット商品を多く発売する。また「PRESS BUTTER SAND」「caica」「しろいし洋菓子店」「BAKE CHEESE TART」「RINGO」の5ブランドから選抜した人気商品を詰め合わせたセットも登場。普段は特定のブランドしか食べないけれど、BAKEの他ブランドも試してみたいという方におすすめのセットだという。

「バターサンド5個入&フラワーギフトセット」(2,800円)「プリザーブドフラワーギフトセット」は、5個入のバターサンド1箱と真っ赤なバラのプリザーブドフラワーを、ピンクのスリーブに包んだ商品。ラインナップは、バターサンド5個とフラワーギフトを包んだ「バターサンド5個入&フラワーギフトセット」(3,800円)、バターサンド〈あまおう苺〉5個とフラワーギフトを包んだ「バターサンド〈あまおう苺〉5個入&フラワーギフトセット」(3,993円)、バターサンド〈苺ショコラ〉5個とフラワーギフトを包んだ「バターサンド〈苺ショコラ〉5個入&フラワーギフトセット」(4,103円)。「バターサンド2種セット贈り物〈あまおう苺〉10個入&フラワーボックス」(5,500円)「プリザーブドフラワーボックスセット」は、定番のバターサンド、〈あまおう苺〉、〈苺ショコラ〉の3種をそれぞれ組み合わせ、ピンクのスリーブに包んだ商品。ピンクの可愛らしい花々を散りばめた「ミックスボックス」と、存在感のある真っ赤なバラを際立たせた「ローズボックス」の2種展開となっている。ラインナップは、バターサンド5個とバターサンド〈あまおう苺〉5個をフラワーボックスに詰めた「バターサンド2種セット贈り物〈あまおう苺〉10個入&フラワーボックス」(5,500円)、バターサンド5個とバターサンド〈苺ショコラ〉5個をフラワーボックスに詰めた「バターサンド2種セット贈り物〈苺ショコラ〉10個入&フラワーボックス 」(5,610円)、バターサンド〈あまおう苺〉5個とバターサンド〈苺ショコラ〉5個をフラワーボックスに詰めた「バターサンド2種セット贈り物〈あまおう苺・苺ショコラ〉10個入&フラワーボックス」(5,802円)。「プリザーブドフラワーギフトセット」及び「プリザーブドフラワーボックスセット」は、4月15日から5月12日まで、BAKE the ONLINE / BAKE the ONLINE楽天市場店及びYahoo!ショッピング / Amazon / LINEギフトにて販売される。「BAKEセレクションボックス【春】」(2,500円)「詰め合わせセット」では、「PRESS BUTTER SAND」「caica」「しろいし洋菓子店」の3ブランドの商品を詰め合わせたセレクションボックスや、「PRESS BUTTER SAND」の苺フレーバーをセットにした食べ比べセット、「BAKE CHEESE TART」「PRESS BUTTER SAND」「RINGO」3ブランドの苺商品を集めたスイーツセットなど、ブランドの垣根を超えた特別な組み合わせを楽しめる。ラインナップは、「caica」フロランショコラサンド 、「プレスバターサンドギャラリー」バターサンド〈バニラホワイト〉、「PRESS BUTTER SAND」バターサンド〈あまおう苺〉、バターサンド〈檸檬〉、デセール・バターサンド〈タルトフレーズ〉、「しろいし洋菓子店」403号室 水平線の先まで持っていきたいパウンドケーキ〈アールグレイ&クリームチーズ 7cm〉が1つずつセットになった「BAKEセレクションボックス【春】」(2,500円)、バターサンド〈あまおう苺〉5個、バターサンド〈苺ショコラ〉5個、デセール・バターサンド〈タルトフレーズ〉5個がセットになった「バターサンド苺食べ比べセット」(4,104円)、「BAKE CHEESE TART」苺タルト3個、「PRESS BUTTER SAND」バターサンド〈あまおう苺〉5個、「RINGO」カスタードアップルパイ4個がセットになった「BAKE苺スイーツセット」(4,660円)。4月15日から5月31日まで、BAKE the ONLINE / BAKE the ONLINE楽天市場店及びYahoo!ショッピング / Amazonにて販売する。