元ドイツ代表の メスト・エジル 氏が、現役時代にプレーしたかったクラブを明かしている。英『デイリースター』が報じた。華麗なテクニックで観る者を魅了したエジル氏は、06年にシャルケでプロキャリアをスタート。その後はブレーメン、レアル・マドリー、アーセナル、フェネルバフチェ、イスタンブール・バシャクシェヒルに在籍し、23年3月に現役引退を発表した。ドイツ代表としても92試合23得点を記録。14年ブラジルW杯で世界一に輝いた名手は自身のXを更新し、イタリアの名門ユベントスでプレーしたかったことを明かした。

Proud of my career and all the amazing clubs I've had the privilege to play for - only one club that was missing: My Italian love @juventusfc - Juve, storia di un grande amore #M10 #ForzaJuve @s04 | @werderbremen | @realmadrid | @Arsenal ❤️ | @Fenerbahce… pic.twitter.com/SXtx8u78Z2