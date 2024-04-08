投信・基準価額騰落率ランキング 4月1週（4月1日～4月5日） 投信・基準価額騰落率ランキング 4月1週（4月1日～4月5日）



4月1週の上昇ランキング2位の「三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）」は純金上場信託（現物国内保管型）受益証券を主要投資対象としています。3位もコモディティ関連のファンドです。



下落ランキング上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）」は1400円、2位の「世界水資源関連株式ファンド」は1100円を期中に分配しています。3位の「ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）」は分配をしておらず基準価額の下落は保有株式の下落によるものです。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.93％ ３つの財布欧州リートファンド（全日本スポーツ応援ファンド）

運用会社:カレラアセットマネジメント



2位 +6.00％ 三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 +4.60％ ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）

運用会社:大和アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -13.98％ ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



2位 -9.52％ 世界水資源関連株式ファンド

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 -8.49％ ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）

運用会社:ベイビュー・アセット・マネジメント



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