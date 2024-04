pic:Marek Sabogal

4月になったというのに南部でも雪が降ったりとなかなか春がやってきそうでやってこないフィンランドです。ネットで目につく桜満開の写真を横目で見ながら好きな音楽を聴いて辛抱強く春を待つしかありません。最近のリリースからこれぜひ聴いてみてね!っておすすめをいくつか紹介したいと思います。THE 69 EYESヘルシンキヴァンパイアことThe 69 Eyesからニューシングル「Fade to Grey」リリース。セリーヌ・ディオン、エルトン・ジョン、Kiss、Aerosmithなど数多くのバンドやアーティストに曲を提供したことで知られ、グラミー賞なども受賞したこともあるダイアン・ウォーレンとの共作のバラード曲です。



彼女と共作するきっかけは、ユルキ69 が前作の『Death of Darkness』にインスピレーションを得ようとカリフォルニアを訪れた時、ビバリーヒルズで何人かの女性と話をする機会があり、あとでオスカーでグランドピアノを演奏しているダイアン・ウォーレンを見て、あの時話をした一人が彼女だったことに気が付いたそうです。とりあえずThe Cultの「Painted On My Heart」って曲が素晴らしいことを彼女に伝えたら、信じられないことに返事が来て今回共作が実現することになったそうです。とても素敵なバラード曲なのでぜひ聴いてみてください。FACE THE LEGACYユヴァスキュラで結成されたハードロック/メタルバンドFace the Legacyからニューシングル「Straight Down To Hell」リリース。彼らはドイツのレーベルOut of Line Musicと契約を交わし2022年デビューアルバム『Ashes on the Ground』をリリースしていて、数年ぐらい前にSNSで目につきバンドをフォローしていたところ今年2月このニューシングルがリリースになり聴いてみたらすごく好み!この曲のテーマは、困難に苦しんでいる人を助けようとしたものの、充分な助けができなかったというギタリスト、エリアスの自らの経験を書きたい思いから生まれたそうです。曲名「Straight Down To Hell」は、依存症に深く陥ることを意味するとのことで、 幸いにも現実の物語はうまく終わったそうですが、誰かが深みにどんどんはまっていくのを見たときの感情について歌った曲で、後でリリースになるセカンドアルバムからの先行シングル第1弾になります。Face the Legacyメンバー:・Niklas Lindeman (ニクラス・リンデマン) - ヴォーカル&ギター・Elias Suhonen (エリアス・スホネン) - ギター・Aleksanteri Skaniakos (アレクサンテリ・スカニアコス) - ベース・Pietro Tuominen (ピエトロ・トゥオミネン) - ドラムAPOCALYPTICAチェロメタルバンドApocalypticaは1996年にリリースしたMetallicaのカヴァーを収録したデビューアルバム『Plays Metallica by Four Cellos』の第2弾となるカヴァーアルバム『Plays Metallica Vol. 2』を今年6月7日にリリースすることを発表しました。そのニューアルバムから先行シングルとして、Metallicaのロバート・トゥルヒーヨがゲスト参加した「The Four Horsemen」をリリースしMVが公開になりました。いい曲がいっぱいあってもっと演奏したいと思っていて、カヴァーアルバムをリリースする完璧な時が来るのを待っていたそうです。そのMetallicaは今年6月7日と9日にヘルシンキのオリンピックスタジアムで公演が予定されていて、この公演に合わせてヘルシンキでMetallica Takeoverイベントが予定されているのですが、その一つとして中日の6月8日にヘルシンキアイスホールでApocalypticaの公演が予定されています。もしかしたら何かサプライズが?を期待してしまいますね。このイベントでは他にMetallica Film Fest、ロック・フォトグラファーのロス・ハルフィンのサイン会、ファンが集まれる無料のFan Zoneが設置されるそうです。このニューアルバムからは「The Unforgiven II」もリリースされています。そしてとても残念なニュースも飛び込んできました。ドラマーのミッコ・シレンの脱退が発表になりました。ミッコは2003年にツアーメンバーで参加した後2005年に正式メンバーになり、ニューアルバムのレコーディングには参加しているそうです。ApocalypticaからはAmarantheのエリーゼ・リードがゲストヴォーカルの曲「What We're Up Against」もリリースされているのでそちらもぜひチェックしてみてください。ARIONメロディックメタルバンドArionは後にリリースになる4作目となるニューアルバムからスイスのシンフォニック・メタルバンドAd Infinitumのメリッサ・ボニーをゲストヴォーカルに迎え先行シングル「Wings of Twilight」をリリース!メリッサの深くソウルフルなサウンドはラッシの力強くリズミカルな歌唱スタイルを完璧に引き立て、2人の声がすきまなく絡みあり、この曲のテーマとスタイルにぴったりきたと曲を作ったギタリストのイーヴォ・カイパイネンは語っています。特にメロディアスハードがお好きな方ぜひ聴いてみてくださいね。MARKO HIETALA昨年いくつかのライブで共演した元Nightwishの2人マルコ・ヒエタラとタルヤ・トゥルネンがマルコ・ヒエタラの後にリリースになるソロアルバムからの先行シングル「Left On Mars」で共演!2人は3月に一緒に南米ツアーを行っていましたが、9月に”Dream TOGETHER Tour 2024”で一緒にヨーロッパツアーを行うことが発表になっています。先月インタビューでタルヤとニュープロジェクトを作る予定はないか?と聞かれたマルコは、今のところ何も予定はないが、そのオプションは閉ざさないよと答えています。ということで将来何が起こるかはわからないですよね。マルコ・ヒエタラがベース&ヴォーカルのバンドTarotは今年夏フィンランドとスペインのフェス出演が発表になってます。THE HOLY ONES2016年に結成され、2019年にセルフタイトルのデビューアルバムをリリース!翌年アンディ・マッコイのサポートでフィンランドツアーを行った後コロナのパンデミックがやってきて活動ができない。それならニューアルバムを作って自分たちでプロデュースもしよう!と取り掛かかったセカンドアルバムから先行シングル「In The Meantime…」リリース!今、世界はさらに激しく壁にぶつかっているが、次のアルバムの曲は必然的にこのすべての狂気からエネルギーを得て、同時にセラピーにもなっているとギタリストのヤパンデルスは語っています。そのニューアルバムは今年末頃発売予定。メンバーはPrivate Line、Freaks Of The Revolution、Angelina Gracie、J.Vakio & Pimeä Aine、Flat Earth、The Sounds(FIN)などで知られるミュージッシャン達です。The Holy Ones メンバー:・Täxi Roxx(タクシ・ロックス)- ヴォーカル・Japanderus(ヤパンデルス)- ギター、ヴォーカル・Juuso Salmi(ユーソ・サルミ)- ベース・J.Vakio( J. ヴァキオ)- キーボード、ヴォーカル・Wille Granö(ウィッレ・グラノ)- ドラムRock-Criminals2011年に結成された若手ロックバンドRock-Criminalsからニューシングル「Mystery」リリース!この曲はロマンスとメランコリーをキャッチーなギターメロディーとパンチの効いたバッキングボーカルという形で組み合わせたもので、クラシックロックから現代のオルタナティブ ロックまでを組み合わせ、 スカパンク要素もあり、いろいろなジャンルが混ざり合ったバンドのスタイルに忠実な曲だそうです。そういうジャンルがお好きな方はぜひ聴いてみてください。NEW HORIZON最後はお隣のスウェーデンのメロディック・ハードロックバンドNew Horizonを紹介したいと思います。2021年H.E.A.T.のキーボードで知られるヨナ・ティーとH.E.A.T.の元ヴォーカル、エリック・グロンウォールで結成されましたが、その後エリックはSkid Rowに加入し(注:エリックは先月末健康上の理由でSkid Rowを脱退しました。)New Horizonの次の章となるシンガーに思いついたのが長年の友達でDynaztyやAmarantheのヴォーカルで知られるニルス・モリーン。とりあえず聞いてみたところ考慮してみるとの返事で、ニューアルバムの叙情的なテーマのアイデアを出し始めたところ、一緒にやることがはっきりしたそうです。今年6月14日にリリース予定のセカンドアルバム『Conquerors』から先行シングルでリリースになった曲がなんと「Daimyo」(大名)!ニューアルバムは歴史上の極めて重要な瞬間と、それを形作った注目すべき人物たちのテーマに沿った曲の作品集であり、「Daimyo」は有名な統一者織田信長の物語でリスナーを16世紀の封建時代の日本に連れて行くとのことです。Iron Maidenの最新アルバム『Senjutsu』といい、最近密に日本ブームなんでしょうかね?聴いてみてください。ニューリリースいくつか紹介してみました。気に入ったらバンドのSNSをフォローして最新情報ゲットしてくださいね。文:Hiromi Usenius