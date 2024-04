ガンダムシリーズ45周年を記念した企画が続々始動！ 新規描き起こしによる45周年記念イラスト公開!!

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、ガンダムシリーズが1979年のアニメ「機動戦士ガンダム」の放送開始から45周年を迎えることを記念し、記念イラストの公開や、全国47都道府県で展開するイベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」などの企画が続々展開される。

【「ガンダムシリーズの始まり」の意味が込められた45周年記念イラスト公開】

45周年を記念し、ガンダムシリーズの名シーンを再構築し新たに描き起こされたイラストが順次公開される。第1弾は、「機動戦士ガンダム」より第24話「迫撃!トリプル・ドム」の RX-78-2 ガンダムのイラスト。45周年記念ロゴと同じく月をモチーフにしており、新月をガンダムが背負っているレイアウトには、ガンダムシリーズの始まりという意味がこめられている。記念イラストは、今後も制作されていくので、楽しみに待とう。

▲45周年記念イラスト第一弾

【全国のファンとつながるイベントを展開45周年記念展示・参加型企画実施】

イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」(参加無料)が、2024年6月から全国47都道府県で展開される。イベントタイトルには、大阪・関西万博を開催する 2025年に向けて、次なるガンダムの未来をファンとともに創造していくという想いを込められている。本イベントでは、ガンダムシリーズ45周年記念カラーの 1/12 サイズのガンダム立像などの、作品や商品に関する展示や、サステナビリティ活動「ガンダム R(リサイクル)作戦」などが行われる。「ガンダム R 作戦」では、プラモデルの使用済ランナー(枠の部分)を回収するイベント特別仕様の BOX に、LED画面を搭載し、SNS を通じて集まったメッセージをファンの想いとして映し出します。メッセージは、大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」関連の施策にも活用される。また、シリーズの作品を劇場で上映する企画「ガンダムシネマフェス」も本企画の一部開催地域に連動して実施予定。そして、2025年春には東京・大阪で「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の大型イベントが行われる。

▲イベントキービジュアル

▲会場イメージ

【イベント情報】

■「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」

日時:2024年6月8日(土)よりスタート 各会場で開催期間が異なる。

会場:全国47都道府県(詳細は本リリース内の「会場一覧」に記載)

入場料・参加料:無料

公式サイト:https://bandai-hobby.net/site/gnf/

・スペースの都合等により、会場によって開催内容が異なる場合あり。

・各会場、日程などの詳細に関しては、本リリース内の会場一覧や公式サイトを確認。

・会場での物販はございません。

1.ガンダムシリーズ 45周年記念カラー1/12 サイズのガンダム立像

45周年を記念したオリジナルカラーの 1/12 サイズ「RX-78-2 ガンダム」立像(1.5m大)が展示される。「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」を通して、日本から世界に向けて地球規模でファンの想いをつなげたいという想いから、地球をモチーフとしたカラーリングやマークをデザインした「EARTH COLOR Ver.」となっている。

▲45周年記念カラーのガンダム

2. GUNDAM CONNECT BOX(ガンダムコネクトボックス)

サステナビリティ活動「ガンダム R 作戦」の一環として、イベントオリジナルの特別なランナー回収BOX(2m大)が設置される。BOX 前面に LED 画面を搭載し、ランナーをBOXに入れると特別な映像演出を楽しめる。さらに、BOX には SNS を通じてファンの想いが投映される仕掛けも搭載。会場に行けないファンの想いも、イベント会場に表示される。回収されたランナーは、今後のイベントでの展示素材などとして活用されたのち、リサイクルして新たにガンプラや各種プラスチック製品へと生まれ変わる。※SNS での参加方法は「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」公式サイトでお知らせ。

▲GUNDAM CONNECT BOX

【ガンプラリサイクルプロジェクト・ガンダム R 作戦とは】

ファンの皆さまのご協力により回収したガンプラのランナーをリサイクルし、循環型社会の形成を目指す「ガンプラリサイクルプロジェクト」に2021年4月より取り組んでいる。2024年3月までの累計で73トン以上のランナーを回収した。「ガンダム R 作戦」では、回収したランナーをリサイクルして生産した「エコプラ」の体験キットと、特別冊子が無料配布される。楽しくガンプラを組み立てたあとに、ランナーを実際に回収ボックスに入れることで、プラスチックの循環を身近に感じられる。

▲エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム組み立て体験会 Ver.

▲会場イメージ

3.ガンダムシリーズ45周年記念展示

4.ハロのメッセージボード

5. 展示企画「ガンプラサークルよ、立ち上がれ!GUNPLA EXHIBITION」

ガンダムシリーズにおいて印象的な対決を繰り広げたキャラクターを取り上げ、作品の世界観や歴史を感じられる展示が行われる。また、東京、上海、福岡の実物大ガンダム立像をモチーフとしたジオラマや最新商品など、幅広いファンが楽しめる展示が実施される。実施会場の都道府県をモチーフとしたメッセージボードを設置。「ハロ」デザインのメッセージカードにガンダムへの想いを書いて、メッセージボードに掲示できる。47都道府県の各会場で寄せたメッセージは、2025年春に東京・大阪で行う「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の大型イベントへ集結し、展示。ファン同士がつながるガンプラコミュニティの醸成を目的に、複数人のグループで応募できる展示企画「ガンプラサークルよ、立ち上がれ!GUNPLA EXHIBITION」を8月から実施。作品は一部の「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」会場で展示。応募要項などの詳細は「ガンプラサークルよ、立ち上がれ!GUNPLA EXHIBITION」公式サイトを確認。

公式サイト:https://www.gn-app.com/event/gunpla_exhibition2024

【会場一覧】

<エリア / 施設名 / 開催日>

北海道 三井アウトレットパーク 札幌北広島 6月22日(土)・23日(日)

青森 イオンモール下田 11月30日(土)〜12月1日(日)

岩手 イオンモール盛岡 11月16日(土)・17日(日)

宮城 イオンモール新利府 南館 11月23日(土・祝)・24日(日)

秋田 イオンモール秋田 10月26日(土)・27日(日)

山形 イオンモール天童 10月19日(土)・20日(日)

福島 イオンモールいわき小名浜 11月30日(土)・12月1日(日)

茨城 イオンモール水戸内原 9月14日(土)・15日(日)

栃木 イオンモール佐野新都市 8月3日(土)・4日(日)

群馬 イオンモール高崎 6月22日(土)・23日(日)

埼玉 三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷 6月8日(土)・9日(日)

千葉 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 6月29日(土)・30日(日)

東京 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 7月20日(土)・21日(日)

神奈川 三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 6月15日(土)・16日(日)

新潟 ながおか花火館 9月14日(土)・15日(日)

富山 三井アウトレットパーク 北陸小矢部 10月19日(土)・20日(日)

石川 イオンモール新小松 11月2日(土)〜4日(月・祝)

福井 ラブリーパートナー エルパ(フェアモール福井) 10月12日(土)〜14日(月・祝)

山梨 イオンモール甲府昭和 8月10日(土)〜12日(月・祝)

長野 イオンモール松本 8月10日(土)〜12日(月・祝)

岐阜 イオンモール土岐 6月15日(土)・16日(日)

静岡 しずチカ/ASTY 静岡 9月27日(金)〜29日(日)

静岡 三井ショッピングパーク ららぽーと沼津 8月3日(土)・4日(日)

愛知 イオンモール Nagoya Noritake Garden 8月31日(土)・9月1日(日)

三重 イオンモール津南 7月13日(土)〜15日(月・祝)

滋賀 イオンモール草津 8月17日(土)・18日(日)

京都 イオンモール高の原 7月27日(土)・28日(日)

大阪 三井ショッピングパーク ららぽーと門真

三井アウトレットパーク 大阪門真 10月12日(土)〜14日(月・祝)

兵庫 三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園 9月21日(土)〜23日(月・祝)

奈良 イオンモール橿原 9月7日(土)・8日(日)

和歌山 イオンモール和歌山 8月24日(土)・25日(日)

鳥取 イオンモール鳥取北 7月6日(土)・7日(日)

島根 イオンモール出雲 8月17日(土)・18日(日)

岡山 イオンモール倉敷 9月21日(土)〜23日(月・祝)

広島 イオンモール広島府中 9月7日(土)・8日(日)

山口 おのだサンパーク 7月13日(土)〜15日(月・祝)

徳島 イオンモール徳島 後日発表いたします。

香川 イオンモール綾川 10月12日(土)〜14日(月・祝)

愛媛 イオンモール新居浜 8月10日(土)〜12日(月・祝)

高知 イオンモール高知 7月13日(土)〜15日(月・祝)

福岡 GUNDAM SIDE-F (ららぽーと福岡 4階) 9月7日(土)・8日(日)

佐賀 イオンモール佐賀大和 8月3日(土)・4日(日)

長崎 イオン大塔ショッピングセンター 9月21日(土)〜23日(月・祝)

熊本 イオンモール熊本 8月10日(土)〜12日(月・祝)

大分 パークプレイス大分 9月14日(土)〜16日(月・祝)

宮崎 イオンモール宮崎 8月24日(土)・25日(日)

鹿児島 イオンモール鹿児島 7月27日(土)・28日(日)

沖縄 イオンモール沖縄ライカム 9月21日(土)〜23日(月・祝)



※すべての企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性あり。

※事故、混雑防止、感染症対策などのため必要に応じた各種制限が設けられる場合あり。

※組み立て体験会の参加やプラモデルの配布は一人1回まで。数に限りあり。

※6才未満の方は保護者の同伴が必要。

※会場では、自宅にあるランナーの回収も行われる。回収は BANDAI SPIRITS 製品のランナーのみ。

※各会場の参加方法、詳しい注意事項はイベント公式サイトを確認。

【ガンダム GWX シリーズ30周年プロジェクト・第一弾「機動武闘伝 Gガンダム」】

1994年にTV放送を開始した「機動武闘伝 G ガンダム」が30周年を迎えたことを記念し、宇宙世紀以外の世界観を描いたオルタナティブシリーズの先駆けとして放送された3作品、「機動武闘伝 G ガンダム」、「新機動戦記ガンダムW」、「機動新世紀ガンダム X」の周年企画「ガンダム GWX30周年プロジェクト」の実施が決定した。

プロジェクトの実施を記念して、三作品の主人公ドモン・カッシュ、ヒイロ・ユイ、ガロード・ランの三人がタキシードに身を包んだ特別な記念イラストを公開。今後3年間に渡ってさまざまな周年企画が実施される。





2024年は、「機動武闘伝 G ガンダム」の周年企画を展開予定で、まずはゴッドガンダムをモチーフにした30周年ロゴのほか、新たなキャラクターの開発中デザイン画が公開された。続報は今後公開されていくので、期待しながら続報を待とう!

【「ガンダムシリーズ45周年スペシャル配信」公開中】

【番組情報】

ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」と動画配信サイト「バンダイチャンネル」で、「ガンダムシリーズ45周年スペシャル配信」が公開中。ガンダムシリーズ45周年にまつわる最新情報を番組内で初公開したほか、ガンダムシリーズを代表する3名のキャストが出演するコーナー「ガンダム主人公○○なハナシ!」をお届け。

■「ガンダムシリーズ45周年スペシャル配信」

出演:

古谷徹(「機動戦士ガンダム」アムロ・レイ役)

関智一(「機動武闘伝 G ガンダム」ドモン・カッシュ役)

市ノ瀬加那(「機動戦士ガンダム 水星の魔女」スレッタ・マーキュリー役)

松澤ネキ(MC) ※敬称略

配信媒体:

ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」 https://youtu.be/wpeJF8t2SaQ

「バンダイチャンネル」 https://www.b-ch.com/



【公式サイト】

「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」公式サイト:https://bandai-hobby.net/site/gnf/

BANDAI SPIRITS のサステナビリティ:https://www.bandaispirits.co.jp/about/sustainability/

株式会社 BANDAI SPIRITS 公式サイト:https://www.bandaispirits.co.jp/



※画像はすべてイメージ。

※プレスリリースの内容は発表日現在のものであり、予告なく変更する場合あり。



(C)創通・サンライズ