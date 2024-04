ハーゲンダッツが手掛ける「植物性ミルク」をベースにした牛乳不使用のシリーズ「GREEN CRAFT(グリーンクラフト)」から、『ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ「豆乳バナナショコラ」』が期間限定で登場!

クリーミーな豆乳バナナアイスに、ほどよくビターで濃厚な味わいのチョコレートソースを混ぜ込んだ、完熟バナナ×チョコレートのご褒美スイーツです☆

ハーゲンダッツ GREEN CRAFT(グリーンクラフト) ミニカップ「豆乳バナナショコラ」

価格:351円(税込)

発売日:2024年4月9日(火)

内容量:110ml

種類別:氷菓

成分:果汁・果肉 10%

原材料名:豆乳(国内製造)、粉あめ、バナナペースト(バナナピューレ、砂糖、バナナ濃縮果汁、レモン濃縮果汁)、砂糖、チョコレートシロップ(ココナッツクリーム入り)、卵黄、食塩/香料、安定剤(ペクチン)、(一部に卵・大豆・バナナを含む)

取扱店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツが手掛ける「植物性ミルク」をベースにした牛乳不使用のシリーズ「GREEN CRAFT(グリーンクラフト)」

植物性ミルクの中でも、日本市場で馴染み深い“豆乳”を使用し、従来のハーゲンダッツにはなかった、“からだ想い”と“ご褒美感”を両立させたシリーズとして人気を集めています。

そんな「GREEN CRAFT(グリーンクラフト)」から、『ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ「豆乳バナナショコラ」』が期間限定で登場!

『ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ「豆乳バナナショコラ」』は、クリーミーな豆乳バナナアイスに、ほどよくビターで濃厚な味わいのチョコレートソースを混ぜ込んだアイスクリームです。

豆乳と相性の良いバナナに着目し、さらに、バナナと相性抜群のチョコレートを組み合わせています。

豆乳の味が苦手でもおいしく食べることができ、200kcal以下ながらもご褒美感あるスイーツの味わいです。

からだを想いながら、ハーゲンダッツならではの贅沢感も感じられます☆

こだわりポイント1「完熟バナナの芳醇な風味を引き出した、クリーミーな豆乳バナナアイス」

熟度管理を行い、糖度が増したタイミングでピューレにしたバナナを使用することで、しっかりとした甘みと濃厚な味わいを実現。

豆乳の味わいは控えめに仕上げられています。

こだわりポイント2「スイーツ感を演出するチョコレートソース」

ややビターで濃厚な味わいのチョコレートソースを混ぜ込んでいます。

とろりとして口どけがよく、豆乳バナナアイスに絡み合うことで、贅沢なスイーツ感を楽しめます。

ハーゲンダッツの植物性ミルクアイスシリーズから登場した、完熟バナナ×チョコレートのご褒美スイーツ!

『ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ「豆乳バナナショコラ」』は、2024年4月9日(火)より全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほかにて期間限定で発売です。

