俳優・アーティストののん(30)が7日、自身のブログを更新。美麗な脚が際立つ妖艶な姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。この日、「fashion post」と題して更新すると、ハートの絵文字とともに、フランスの高級ブランド・カルティエの「トリニティ」ショルダーバッグを持ちながら、美麗な脚が際立つピンクの衣装に身を包んだ妖艶な姿を公開。「Photo: Masami Naruo at SEPTStyling: Tomoko Kojima Hair: Waka Adachi at eight peace Make up: Shie Kanno」と撮影スタッフを紹介した。この投稿にファンから「セクシー」「ピンクのんちゃんもかわいい」「春色のんさま最高」「とってもお美しゅうございます」「良い!艶がある」「素敵」「のんちゃんの新たな魅力が次々と発見できて、楽しみ」「とてもきれい…素敵すぎるよ」「まさに妖艶…!」「ドキドキ」「なんかsexyじゃないですか」などの声が寄せられている。