²ñ¸«¾ì¤¬ÆÍÁ³ÊÑ¹¹¡©ÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß¤ÎÀ¾Â¼»á¡¢¤ß¤½¤®¤ËÁª¤ó¤À¾ì½ê¤È¤Ï¡Ä¼«Ì±ÅÞ¤Î°Õ³°¤ÊÂçÊª¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â
¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß1Ç¯¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿À¾Â¼¹¯Ì½°±¡µÄ°÷¡Ê61¡Ë¡áÊ¼¸Ë9¶è¡£½èÊ¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿°ÛÎã¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢»°ÌÚÉðÉ×¸µ¼óÁê¤Î¶»Áü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸¢°Ò¤¢¤Õ¤ì¤ë½°µÄ±¡¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤½¤®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï°ãÏÂ´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¸¢¼Ô¤Ë¥Ó¥é¤Þ¤¼Õºá¹ÔµÓ¤ò¤·¤¿À¾Â¼¹¯ÌµÄ°÷
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡©
2022Ç¯¤ÎÎ¢¶âÉü³è¤ò¶¨µÄ¤·¤¿°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤È¤·¤ÆÀ¾Â¼»á¤Ï8ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¡¢3ÈÖÌÜ¤Ë½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£»ñ³ÊÄä»ß´ü´ÖÃæ¤ËÁªµó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÞ¸øÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
4ÆüÍ¼Êý¡¢½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤êÊóÆ»¿Ø¤«¤é²ñ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿À¾Â¼»á¤ÏÅö½é¡¢½°±¡¤È»²±¡¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÃæ±û¸¼´ØÁ°¤ÎÃæ±û¹´Ö¤ò²ñ¸«¾ì½ê¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¹ñ²ñ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤Ãæ±ûÅã¤Î¿¿²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢2³¬¤«¤é6³¬¤Þ¤Ç¿á¤È´¤±¡£µÄ²ñÀ¯¼£¤Î´ðÁÃ¸Ç¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÈÄ³ÀÂà½õ¤ÈÂç·¨½Å¿®¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤ÎÆ¼Áü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ï°ìÍÍ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½°µÄ±¡¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤òÄÌ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¹¾ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö½é¿´¤ËÌá¤ê¡¢Íç°ì´Ó¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿À¾Â¼»á¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç²ñ¸«¤ò¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö½éÅÐ±¡¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢½é¿´¤ËÌá¤ë¡¢¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¹¾ì¤Ë¶»Áü¤¬¤¢¤ë»°ÌÚÉðÉ×¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¶â¸¢À¯¼£¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î¸å·Ñ¤Ç¡¢¥«¥Í¤Þ¤ß¤ì¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿À¯¼£²È¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó»°ÌÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Í¿ÅÞÆâ¤ÎÄñ¹³¤òÇÓ¤·¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ò¶¯²½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Öº£²ó¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¯¼£¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈë½ñ¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î»öÌ³½ê¤â±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤ó¤ÈÆ©ÌÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤«¤¿¤ï¤é¤Ë¤¤¤¿»°ÌÚ¸µ¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£