東京マルイは、ガスガン「サムライエッジ スタンダードモデル〈ハイグレードタイプ〉」(税込21,780円)と「グロック19 Gen.4」(税込18,480円)を4月5日に再販した。

「サムライエッジ スタンダードモデル〈ハイグレードタイプ〉」は「バイオハザード」シリーズに登場するハンドガン「サムライエッジ」をガスガンで再現したもの。サムライエッジの基本形となる「スタンダードモデル」で、「S.T.A.R.S.」と「LAW ENFORCEMENT USE ONLY(法執行機関員のみ使用可能)」の刻印が入っている。

「グロック19 Gen.4」はハンドガン「グロック・シリーズ」の第4世代をガスガンで再現したもの。グリップの新規チェッカリングや、大型化したマガジンキャッチ、第4世代で初めて採用された脱着式グリップバックストラップなどが再現されている。

サムライエッジ スタンダードモデル〈ハイグレードタイプ〉

4月5日 再販予定

価格:21,780円

システム・機能:可変ホップアップシステム搭載、デコッキングシステム搭載、セミオート(単発)発射のみ

全長:216 mm

銃身長:115 mm

重量:944 g(空のマガジンを装着した場合)

弾丸:6mm BB弾(0.2~0.25g)

動力源:「ガンパワーHFC134aガス」または「ノンフロン・ガンパワー」

装弾数:26 + 1 発(1発は本体に装填した場合)

グロック19 Gen.4

4月5日 再販予定

価格:18,480円

全長:185 mm(バックストラップ未装着)

銃身長:87 mm

重量:640 g(空のマガジンを装着した場合)

弾丸:6mm BB(0.2~0.25g)

動力源:「ガンパワーHFC134aガス」または「ノンフロン・ガンパワー」

装弾数:22 + 1 発(1発は本体に装填した場合)

型名:GLOCK 19 Gen.4

種類:ハンドガン(オートマチック)

