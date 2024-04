【OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS】7月25日 発売予定価格: 通常版 3,850円特装版 8,470円 豪華版 16,500円

シティコネクションは、Nintendo Switch用アドベンチャー「OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS」を7月25日に発売する。価格は通常版が3,850円、特装版が8,470円、豪華版が16,500円。

本作は、「スターフォックス」、「F-ZERO」、「ゼルダの伝説」シリーズのアートディレクションを担当した今村孝矢氏が手掛けるマンガ「OMEGA6」ゲーム化した作品。16bitスタイルのグラフィックとレトロフューチャーな世界観が特徴のコマンド選択式アドベンチャーゲームとなっており、地球に代わる人類の新天地を求め、宇宙船「オメガ 6」で旅をする2人の人造人間・サンダーとカイラの冒険が描かれる。

4月5日に発売日が決定し、同日より各販売店舗にてパッケージ版の予約受付も開始。パッケージは通常版のほか、様々なアイテムが同梱された特装版パッケージも用意されている。

パッケージ版情報

【『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』予約開始PV【7月25日発売】】【特装版パッケージ】

OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS 特装版 BLACK WHOLE BOX

特典1:特装版 BOX

特典2:OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS Originals Soundtrack(CD+音源ダウンロードコード)

特典3:「OMEGA 6」日本語版コミック

特典4:マニュアルブックレット

特典5:ミニサイズポスター

【豪華版セット】

OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS 特装版 BLACK WHOLE BOX + TAKAYA IMAMURA 画集&サイン色紙セット

豪華版特典1:OMEGA 6 画集(仮称)

豪華版特典2:IMAMURA TAKAYA 直筆サイン入り ミニ色紙

【パッケージ版(通常版・特装版・豪華版共通)初回購入特典】

オリジナルA4クリアファイル

【クラリスショップ購入特典】

カセットテープ

(C)TAKAYA IMAMURA (C)Omake Books (C)Happymeal Inc. (C)Pleocene (C)CITY CONNECTION CO., LTD.