【マンガ「願いのアストロ」】
4月15日 連載開始予定

　集英社は、4月15日発売予定のマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ」20号にて、マンガ「願いのアストロ」の連載を開始する。

　マンガ「願いのアストロ」は“異能×アウトロー”をキャッチコピーとした新連載作品。作者は「東京卍リベンジャーズ」や「新宿スワン」の和久井健氏。第1話は58ページ掲載予定となる。

　また、本作は4月8日発売の「週刊少年ジャンプ」19号にて発表された春の新連載企画の第1弾となる。第2弾はマンガ「ALIENS AREA」で知られる那波歩才氏の「極東ネクロマンス」、第3弾は個性派新鋭・小林おむすけ氏が描く「さいくるびより」。

「週刊少年ジャンプ」新連載一覧

「願いのアストロ」 4月15日 連載開始予定 「極東ネクロマンス」 4月22日 連載開始予定 「さいくるびより」 5月13日 連載開始予定

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