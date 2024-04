【魔々勇々】4月8日 完結

集英社は、少年ジャンプにて連載中の「魔々勇々」が、今週発売の「少年ジャンプ 2024年19号」にて完結することを発表した。

「魔々勇々」は、林快彦氏が描く平穏な世界で役目を失った肩書だけの勇者・コルレオと魔王マママのファンタジー作品である。

今回「少年ジャンプ 2024年19号」にて本編が完結することが発表され、7月にコミック3巻、8月に最終巻4巻の発売を予定している。なお対象コミックでは描き下ろしイラストを大幅に追加する予定である。

