英Nothingは、新しいオーディオ製品として「Nothing Ear」と「Nothing Ear (a)」の2製品を、4月18日に発表すると公式Xで告知した。同日には東京・新木場のライブハウスでコミュニティイベントが行なわれる予定。

同社は4月5日、公式Xに「2024年は3年間のデザインとイノベーションの集大成を反映したふたつの新製品で、Nothing Audioの究極形を披露する」と投稿し、新製品の登場を予告。あわせて製品のネーミング法則も変更すると明らかにした。

「我々は2021年にオーディオ製品でNothingを立ち上げ、それ以降、新しいオーディオ製品を投入するたびに、デザインとエンジニアリングを絶えず改良してきた」

「2024年は3年間のデザインとイノベーションの集大成を反映したふたつの新製品で、Nothing Audioの究極形を披露する。我々が最初から思い描いていたのは、価格ではなく、ユーザーの好みに基づいたプレミアム製品を送り出すことだ」

「この重要な節目に合わせ、絵師品のネーミング戦略もリセットする。製品に焦点を当て、ユーザーに提供するユニークな体験を中心に据えるべく、ナンバリングを廃止する」

「2024年4月18日、Nothing EarとNothing Ear(a)に備えて欲しい」

スケルトンデザインのスマートフォン「Nothing Phone」シリーズで知られる同社は、2021年7月にブランド第1弾製品となる完全ワイヤレスイヤフォン「Nothing Ear (1)」を発表。その後、後継機の「Nothing Ear (2)」や、インナーイヤー型「Nothing Ear (Stick)」を展開してきた。

またNothing Japan公式Xでは、4月18日にGARDEN新木場FACTORYでのコミュニティイベントの開催を告知している。「新製品と限定情報を全世界へライブ配信」するという。イベントには50名を招待し、4月10日12時まで申し込みを受け付けている。

