This is LASTが、3月27日にリリースした2ndフルアルバム『HOME』から、「結び」のミュージックビデオを公開した。本ミュージックビデオには俳優の石川 瑠華、水沢 林太郎が出演、監督を倉本 雷大が務めた。●石川 瑠華 コメントThis is LASTさんの「結び」の音源を聴いて皆さんと作っていったこのMVの世界のふたりが私は大好きで、当時の私が過ごした愛おしく優しい時間がたくさん写っていました。ずっと伝えていない心の中の言葉、渡さない手紙、この曲の歌詞。それぞれどこかで繋がっていて、ふたりの今と未来をつくっているような気がします。倉本監督、水沢くんと再会してこの作品を一緒に作れたこと、とても嬉しかったです。曲もMVもとても素敵なので、是非ご覧ください。みなさんに届きますように。

リリース情報

2ndフルアルバム『HOME』





通常盤(1CD) ZXRC-2107 /¥3,000(tax out)/紙ジャケット仕様

<CD収録曲>

01.カスミソウ

02.恋愛凡人は踊らない(retake)

03.アウトフォーカス(テレ東系「痛ぶる恋の、ようなもの」主題歌)

04.Any

05.ラブソングにも時代がある

06.バランス(retake)

07.#情とは (ABEMA「花束とオオカミちゃんには騙されない」挿入歌)

08.殺文句(retake)

09. もういいの?

10,おやすみ

11.結び(retake)

12.言葉にして

13.病んでるくらいがちょうどいいね(retake)

14.君と生きる

15.拝啓、最低な君へ(retake)

16.ヨーソロー (ABEMA「恋する週末ホームステイ 2023夏」挿入歌)

ライブ・イベント情報

<This is LAST one man live tour“HOME”>

2024.04.21(日)@東京 Zepp DiverCity(TOKYO) (soldout!)



全国27公演ワンマンライブツアー

<This is LAST one man live tour 2024 Autumn>

チケット先行受付中

https://w.pia.jp/t/thisislast2024/

2024年9月1日(日) 千葉 LOOK

2024年9月4日(水) 埼玉 HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN

2024年9月5日(木) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA

2024年9月8日(日) 茨城 水戸LIGHT HOUSE

2024年9月14日(土) 岩手 盛岡the five Morioka

2024年9月15日(日) 宮城 仙台Rensa

2024年9月19日(木) 三重 四日市CLUB ROOTS

2024年9月21日(土) 京都 KYOTO MUSE

2024年9月22日(日) 奈良 NEVERLAND

2024年9月25日(水) 長野 CLUB JUNK BOX

2024年9月28日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL

2024年09月29日(日) 熊本 B.9 V1

2024年10月3日(木) 山口 周南RISING HALL

2024年10月5日(土) 福岡 DRUM LOGOS

2024年10月6日(日) 広島 HIROSHIMA CLUB QUATTRO

2024年10月8日(火) 愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO

2024年10月12日(土) 北海道 札幌PENNY LANE 24

2024年10月16日(水) 兵庫 神戸VARIT.

2024年10月18日(金) 石川 金沢AZ

2024年10月19日(土) 新潟 LOTS

2024年10月24日(木) 鳥取 米子AZTiC laughs

2024年10月26日(土) 愛媛 松山WStudioRED

2024年10月27日(日) 香川 高松DIME

2024年11月2日(土) 静岡 浜松窓枠

2024年11月3日(日) 愛知 DIAMOND HALL

2024年11月9日(土) 大阪 Namba Hatch

2024年11月21日(木) 神奈川 KT Zepp Yokohama

詳細:https://thisislast.jp/news/detail/22928

●水沢 林太郎 コメント「君のために"なにか"をしたい」この感情をこんなにも綺麗に言葉にするすごさにとにかく圧倒されました。ちょっと重いのかな?なんて思ったりもしましたが、よくよく考えてみれば、恋をしたらこの言葉以上に相手の事を常に考えるのではないかと改めて思いました。このMVご覧頂いたあなたに、このMVを通して僕も"なにか"してあげられたら、、なんて思ってます。●監督 倉本雷大 コメント「いつか来る最期の日に、笑って君を見送ってあげたいんだ」という歌詞からこのMusic Videoを企画しました。ふと思い返す記憶の断片。それは起承転結のないストーリー。This is LASTは現在、アルバムをひっさげて、Zepp含む5大都市ワンマンライブツアーを開催中。秋からは身最大規模全国27公演ワンマンライブツアー<This is LAST one man live tour 2024 Autumn>の開催も決まっており、現在先行予約中だ。